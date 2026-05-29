Von der Leyen-Magyar Péter-paktum - Orbán Viktor választ vár

Szerző: NKT/MTI

2026. május 29. 17:37

Kiadó: FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

Orbán Viktor: felszólítjuk a miniszterelnököt, azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktum részleteit

Orbán Viktor és a Fidesz felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor és pártja arra reagált, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen pénteken bejelentették, politikai megállapodást kötöttek a Magyarországnak járó 16,4 milliárd euró uniós forrás felszabadításáról.

Orbán Viktor pénteki Facebook-bejegyzésében azt kérdezte a kormányfőtől, hogy

"mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek", mert - mint írta - "ingyen sajt csak az egérfogóban van".

Orbán Viktor a bejegyzéshez fűzött hozzászólásban megosztotta pártja MTI-hez is eljuttatott közleményét, mely szerint Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó, eddig jogtalanul felfüggesztett uniós források visszaadásáról. "Ezt tudjuk. Amit nem tudunk, az az, hogy mit ígért cserébe".

A Fidesz-közleményben azt írták: az Orbán-kormány hosszú évekig tárgyalt az unióval, ezért pontosan ismerik Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Innen tudják, hogy Brüsszellel politikai megállapodást kötni

csak úgy volt lehetséges, hogy Magyar Péter elfogadta Von der Leyenék követeléseit.

"Felszólítjuk, hogy haladéktalanul tájékoztassa a közvéleményt arról, mit tartalmaz a von der Leyen-Magyar Péter-paktum a migrációról, az LMBTQ kérdéséről, az adórendszerről, a rezsicsökkentésről, a védett árakról és a nyugdíjakról - sorolták, hozzátéve, "ideje abbahagyni a szemfényvesztést, és őszintén megmondani a magyar embereknek,

mit adott át a magyar érdekekből és a magyarok jogaiból a bizottság elnökének"

- fogalmazott Orbán Viktor.

A Fidesz másik az MTI-hez ugyancsak péntek délután eljuttatott közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarország miniszterelnöke külföldön többedszer, most éppen Brüsszelben korrupcióval vádolja az előző kormányt. "Ezzel szemben az igazság az, hogy ma

egyetlen korrupciós ügyről tudjuk bizonyosan, hogy elkövették, és azt éppen Magyar Péter követte el a Diákhitel Központ vezetőjeként".

Hozzátettették: ráadásul a korrupciós bűncselekmény elkövetését nyilvánosan beismerte. Ezek után az előző kormányt vádolni "szimpla pofátlanság".