Kegyelmi ügy: zár alá vették a kulcsfigurát

Szerző: MTI

2026. május 29. 14:07

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) munkatársai péntek reggel előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját - közölte Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője egy másik témában, az MNB-ügyben tartott sajtóbeszélgetésen.

A Kontroll korábban közölte, hogy rendőrök mentek ki péntek reggel K. Endréhez; a lap úgy tudja, hogy a férfit előállították és gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás ügyében.

Gál Kristóf megerősítette az információkat, megjegyezve, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2024. március 11-én rendelt el eljárást

kényszerítés gyanúja

miatt.

Ennek érdekében kiterjedt adatgyűjtést végeztek, felvételeket elemeztek, és számos hatóságot kerestek meg további információ beszerzése céljából - tette hozzá a szóvivő.

Az ügy jogi összetettségére tekintettel a rendőrség a Fővárosi Főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetést folytat - mondta.

Jelen állás szerint az ügy jogi minősítése

hamis tanúzásra való felhívás bűntett

gyanúja, s ezzel összefüggésben péntek reggel a BRFK munkatársai előállították K. Endrét, aki ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárási cselekményekre is sor kerül - közölte Gál Kristóf a háttérbeszélgetésen.