Drón zuhant egy romániai panelház tetejére - a NATO reagált

Szerző: MTI

2026. május 29. 08:36

Rendkívül veszélyes háborús esemény történt Romániában: valószínűleg orosz drónt csapódott be egy romániai város épületébe. Ma, amikor Kijev szeretné a NATO-t bevonni az Oroszország elleni háborúba, ilyen fejlemény beláthatatlan következményekkel járhat.

Robbanótöltettel ellátott drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, a becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek - közölte az Agerpres hírügynökség.

A lakásban két személy tartózkodott, akiknek sikerült kimenekülniük.

A panelházból mintegy 70 személy menekült ki önerőből,

a helyszínre érkező katasztrófavédelmi erők segítségével.

A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. A lakók közül négy személynek volt szüksége orvosi ellátásra: ketten könnyebb horzsolásokat szenvedtek, őket kórházba vitték, két személyt pedig pánikroham miatt a helyszínen láttak el a mentőorvosok.

Von der Leyen: Oroszország átlépett egy újabb határt

Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.

Arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, Ursula von der Leyen közölte: "miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen

keleti határunkon, folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra".

A nyomás fokozása érdekében az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben - hívta fel a figyelmet üzentében az uniós bizottság elnöke.

NATO-szóvivő: a szövetség megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is

A NATO folytatja védelmének megerősítését minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is - jelentette ki Allison Hart NATO-szóvivő arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelházra.

Közösségi oldalán közzétett üzenetében a NATO szóvivője közölte:

a katonai szövetség elítéli Oroszország felelőtlenségét.

Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal - tájékoztatott.

Címkép: Galati térsége Romániában - wikipedia