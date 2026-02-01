Balassi Bálint - szlovénül először

Szerző: Gondola

2026. február 1. 09:04

Balassi Bálint földi pályájáról való távozása után

432 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szomszédos szlovén nép szlovénül olvashassa az európai költőóriás verseit.

A Kontrabant Kulturális és Művészeti Társaság, valamint a Volosov Csarnok Intézet kiadásában a napokban megjelent Szomi Béla szlovéniai költő, dalszerző, műfordító alkotása, az Adj már csendességet – Podaj ze tisino című kétnyelvű kötet – közölte a Gondolával Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.

Kép: preshaz.eu

A könyv harmincegy Balassi-verset tartalmaz magyarul és szlovénül, köztük a leghíresebb Balassi-költemény, a Végek dicsérete, emellett szerelmes versek és istenes énekek avatják be a reneszánsz magyar költészet szépségeibe a szlovén irodalombarátokat. Szomi Béla a Muravidéken gyerekeskedett, majd középiskolásként került szlovén nyelvterületre, a felsőfokú képzést Ljubljanában folytatta. Elsősorban dalszerzőként ismert a szomszédos államban.

Balassi költészetével a Balassi Kard Művészeti Alapítvány bátorítására kezdett foglalkozni

néhány évvel ezelőtt, ebben segített neki Bence Lajos Balassi-kardos muravidéki költő . A könyv megjelentetésében együttműködtek lendvai magyar kulturális körök, szlovén forrás is csatlakozott.

Maga Bence Lajos írja a kötetben közölt esszéjében: „A reneszánsz kori magyar nyelv nehézségeit, a sajátos strófaszerkezettel egyetemben, valamint

a szlovén nyelvi akadályokat is leküzdve, az archaikus vonásokat mégis megtartva,

a fordító-költő nagy odafigyelésének, precizitásának köszönhetően gördülékeny szlovén fordítás született, amely méltán helyezhető az eddigi angol, román, arab és más nyelvű, utóbbi időkben keletkezett Balassi-átültetések mellé!”

A könyv irodalomtörténeti jelentőségét érzékelteti utószavában Molnár Pál alapítványi elnök: „Mint tudjuk,

a magyar irodalom világbirodalom,

ehhez nélkülözhetetlen, hogy literatúránk értékei a szomszédos népekhez is eljussanak. Az ehhez kellő munkálkodás eredményeként a szlovén irodalom gazdagodott egy, a magyar gyökérzetből felnövekedő, a szlovén napsütésben kilombosodó műfordítói misszió felfénylésével.”