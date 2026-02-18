BL: Lisszabonban győzött, előnyből várja a visszavágót a Real Madrid

Szerző: Gondola

2026. február 18. 09:05

A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésein a 15-szörös győztes Real Madrid 1–0-ra nyert a Benfica otthonában, így előnyből várhatja a visszavágót. A győztes gólt Vinícius Júnior szerezte a második félidő elején.

A francia párharcban a címvédő Paris Saint-Germain 3–2-re győzött az AS Monaco vendégeként. A Monaco ugyan kétgólos előnybe került, de a PSG fordítani tudott, a hazaiaknál Golovin piros lapot kapott.

Borussia Dortmund 2–0-ra verte az Atalanta csapatát, míg a Galatasaray 5–2-re nyert a Juventus ellen.

A visszavágókat jövő szerdán rendezik. Az Arsenal, a Bayern München, a Liverpool, a Tottenham, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City már bejutott a nyolcaddöntőbe.