Brüsszel pénzügyi hadüzenete Moszkvának

Szerző: MTi/gondola

2025. december 14. 08:08

Az európai társadalmakat veszélyeztető dilettantizmus az, amit Brüsszel otromba lépése szemléltet. A különleges titkosszolgálati hálózattal rendelkező Oroszország reakciója kiszámíthatatlan. Nincs kizárva, hogy a dilettáns döntést meghozó politikusok is személyes kockázattal nézhetnek szembe.

A befagyasztott orosz vagyon Brüsszel által tervezett eltulajdonítása tulajdonképpen

egy hadüzenet

- írta az Alapjogokért Központ főigazgatója szombaton közzétett Facebook-bejegyzésében.

Szánthó Miklós úgy vélekedett: a mohácsi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor világos keretet adott annak, mi ma Európa három legnagyobb veszélye.

Az első a háború. Amit Brüsszelben látunk, az már nem a szerződésekre épülő együttműködés, hanem

nyílt politikai erőfölény.

Az immobilizált orosz vagyon felhasználásáról egyhangúság helyett minősített többséggel akarnak dönteni, tudatosan megkerülve Magyarországot.

Ez nem pusztán szuverenitássértés, hanem a

pénzügyi jogbiztonság elleni támadás

is, amely aláássa a letétkezelőkbe és az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Miközben azt ígérték, hogy a háborúnak nem lesz ára, mára egyértelművé vált: az adófizetők és a következő generációk fizetik meg az ukrajnai konfliktus költségeit - fejtette ki a főigazgató.

A második veszély a migráció. Ugyanaz a brüsszeli gondolkodásmód jelenik meg itt is: a nemzetállami döntések helyett központi kényszerekkel akarják kezelni a válságot, figyelmen kívül hagyva az országok biztonsági és társadalmi szempontjait.

A határvédelem helyett kvótákat és elosztási mechanizmusokat erőltetnek, amelyek

hosszú távon tovább növelik az instabilitást.

A háború és a migráció összekapcsolódik, és mindkettő árát az európai emberekkel akarják megfizettetni - vélekedett Szánthó Miklós.

A harmadik veszély a baloldal, azon belül is a Tisza Párt, amely nem más, mint egy

Brüsszelben készült politikai termék.

Ez a folyamat nem véletlen, hanem tudatos stratégia része: Friedrich Merz, Manfred Weber és Ursula von der Leyen irányításával Brüsszel újra és újra megpróbál beavatkozni a magyar választásokba; 2018 és 2022 után 2026-ban ismét külső eszközökkel akarják befolyásolni a magyarok döntését.

A Tisza Párt ebbe a forgatókönyvbe illeszkedik, nem nemzeti alternatívaként, hanem brüsszeli importként - figyelmeztetett a főigazgató.

A háborúellenes gyűlések üzenete ezért egyértelmű: Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, csak akkor védheti meg magát a migrációs nyomástól, és csak akkor tarthatja távol a brüsszeli baloldalt, ha következetesen nemet mond a külső nyomásgyakorlásra, és megvédi saját szuverenitását egy olyan Európában, ahol a régi szabályokat egyre többen felrúgják - írta Szánthó Miklós.