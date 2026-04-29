Magyar Péter szerint eggyel közelebb került az uniós forrásokhoz való hozzáférés

Szerző: Gondola

2026. április 29. 18:20

Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után arról számolt be, hogy közelebb került Magyarország az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez.

A leendő miniszterelnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztetett, a megbeszélést pedig kifejezetten konstruktívnak és eredményesnek minősítette. Tájékoztatása szerint a tárgyalások nyomán reális esély nyílt arra, hogy a Magyarországnak járó, több ezer milliárd forintnyi támogatás hamarosan megérkezzen.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ezek a források kulcsszerepet játszanak a magyar gazdaság élénkítésében, valamint azoknak a fejlesztéseknek a megvalósításában, amelyek egy „működő és emberséges ország” megteremtéséhez szükségesek.

Kiemelte azt is, hogy sikerült megállapodniuk abban: a tárgyalásokat rövid időn belül folytatják, és a május 25-i héten újabb brüsszeli egyeztetésre kerül sor. Ekkor már egy konkrét politikai megállapodást kívánnak megkötni, amely megnyitja az utat a források tényleges folyósítása előtt.

A politikus igyekezett megnyugtatni a közvéleményt azzal kapcsolatban is, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel (ezt mondjuk nehéz elhinni). Elmondása szerint a cél egy olyan megállapodás, amely mindkét fél számára elfogadható, és lehetővé teszi, hogy a magyar állampolgárok mielőbb hozzáférjenek a nekik járó támogatásokhoz.

A brüsszeli látogatás során Magyar Péter nemcsak az Európai Bizottság elnökével, hanem António Costával, az Európai Tanács elnökével is találkozott, ami jelzi, hogy több uniós intézménnyel párhuzamosan zajlanak az egyeztetések. Az összkép alapján a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak, de a végleges megállapodás még a következő hetek egyeztetésein dőlhet el.