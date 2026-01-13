Donald Trump lehet a CPAC Hungary díszvendége?

Szerző: Gondola

2026. január 13. 13:36

Március 21-én ötödik alkalommal rendezik meg Budapesten a CPAC Hungary konzervatív konferenciát. A rendezvényt szervező Alapjogokért Központ főigazgatója, Szánthó Miklós szerint az idei esemény minden eddiginél nagyobb lesz.

A konferenciát beharangozó videóban ráadásul Orbán Viktor mellett Donald Trump amerikai elnök és Alice Weidel, a német AfD társelnöke is feltűnik, ami arra utal, hogy várhatóan ők is részt vehetnek az eseményen.

Donald Trump esetleges személyes megjelenését több jel is erősíti – spekulál az Index . Orbán Viktor korábban beszélt egy tavaszi amerikai elnöki látogatás lehetőségéről, valamint közzétette Trump levelét, amelyben az amerikai elnök a magyar–amerikai kapcsolatok „aranykoráról” írt, és megköszönte a magyarországi meghívást.

Trump 2025-ben még videóüzenetben vett részt a CPAC Hungaryn.

A rendezvény időzítése politikailag is jelentős lehet, mivel közel esik az áprilisi választásokhoz, és egy esetleges Trump-látogatás erős támogatást jelenthetne a kormánypártok számára. A CPAC Hungary az elmúlt években a nemzetközi jobboldal egyik legfontosabb európai találkozóhelyévé vált.