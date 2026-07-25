Bűnre vadászni kockázatos

Szerző: NKT

2026. július 25. 12:06

Hivatalos vizsgálat indult a "Bűnvadászok" akciói miatt. A nemzetiségi biztoshelyettes állásfoglalásában tisztázta: a hatóságnak a helyszínen azonnal vizsgálnia kell a csoport által elkövetett jogsértéseket, mint a magánlaksértést vagy garázdaságot.

A hivatal az országos rendőrfőkapitányt is külön figyelmeztette a törvénytelen fellépésekre. A döntés értelmében

a rendőrség nem asszisztálhat

a megfélemlítéshez, a jövőben is folyamatosan, kiemelt figyelemmel kísérik a csoport minden tevékenységét.

Kiadó: Ferenczik József egyéni vállalkozó

