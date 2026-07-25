Bűnre vadászni kockázatos
Szerző: NKT
2026. július 25. 12:06
Hivatalos vizsgálat indult a "Bűnvadászok" akciói miatt. A nemzetiségi biztoshelyettes állásfoglalásában tisztázta: a hatóságnak a helyszínen azonnal vizsgálnia kell a csoport által elkövetett jogsértéseket, mint a magánlaksértést vagy garázdaságot.
A hivatal az országos rendőrfőkapitányt is külön figyelmeztette a törvénytelen fellépésekre. A döntés értelmében
a rendőrség nem asszisztálhat
a megfélemlítéshez, a jövőben is folyamatosan, kiemelt figyelemmel kísérik a csoport minden tevékenységét.
Kiadó: Ferenczik József egyéni vállalkozó
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