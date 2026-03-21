CPAC Hungary - Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktor újraválasztását

Szerző: MTI

2026. március 21. 16:08

Donald Trump amerikai elnök teljes és feltétel nélküli támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választások előtt a szombaton Budapesten megrendezett CPAC Hungary 2026-ra küldött videóüzenetében, amelyben kiemelte: reményei szerint a magyar kormányfő nagy fölénnyel nyer majd.

Az amerikai elnök videóüzenetében kijelentette: "a legjobbakat kívánom Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit, mint tudják, támogatok. Támogatom a hamarosan esedékes újraválasztását; sőt, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom.

A miniszterelnök erős vezető, aki az egész világnak megmutatta, mire képes az, aki megvédi a határait, a kultúráját, az örökségét, a szuverenitását és az értékeit. Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom. Legutóbb is támogattam, és ő nyert."

Trump rámutatott: Orbán Viktor kiváló munkát végzett az országért, különösen a határvédelem terén. Magyarország szavai szerint erős és szilárd külső határokkal rendelkezik, ennek köszönhetően pedig elkerüli azokat a problémákat - köztük a bűnözést -, amelyekkel más országok küzdenek - rögzítette Trump.

Az amerikai elnök hangsúlyozta: reméli, hogy Orbán Viktor nyerni fog, méghozzá nagy fölénnyel.

"Minden támadás ellenére meg kell érteni, hogy a magyar miniszterelnök folyamatosan nyer - ez közös vonásunk. Nyerni akarunk, de tisztességesen, méltányosan, egyértelműen és döntő fölénnyel"

- fogalmazott.

Trump köszönetet mondott a CPAC résztvevőinek, amiért elkötelezték magukat a józan ész, a konzervatív elvek és a közös civilizáció mellett, amelyen az amerikaiak, a magyarok és az európaiak egyaránt osztoznak. Úgy fogalmazott:

a két nemzet utat mutat egy megújuló Nyugat felé, amely megvédi polgárait, felemeli gyermekeit, és nemzedékeken át vezeti majd a világot.

Kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország keményen fog együtt dolgozni az energiaügyben, Magyarország pedig továbbra is keményen fog dolgozni a migráció megállításán. Azt mondta, Európának számos problémával kell szembenéznie, és haladnia kell a megoldás felé. Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll - szögezte le, ugyanakkor jelezte, hogy Európának még sokat kell tenni azért, hogy visszanyerje pozícióját.

Isten áldja Önöket, és nagyszerű konferenciát kívánok! - zárta videóüzenetét az amerikai elnök.