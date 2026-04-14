Nocsak, nocsak: hirtelen megjavult a Barátság vezeték!

Szerző: Gondola

2026. április 14. 16:36

Volodimir Zelenszkij kedden, Berlinben, Friedrich Merz társaságában tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítása április végéig olyan állapotba kerül, hogy ismét használható lesz.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a helyreállítás nem lesz teljes körű: a vezeték működőképessé válik ugyan, de például az összes tartály javítása még hosszabb időt igényel. A mostani cél elsősorban az, hogy a szállítás újraindulhasson, nem pedig a teljes infrastruktúra végleges helyreállítása.

Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna számít az Európai Unió támogatására, és bízik abban, hogy a tagállamok – különösen Magyarország – teljesítik vállalásaikat. Ez alatt azt értette, hogy a vezeték helyreállításával párhuzamosan nem lesznek akadályai az Ukrajna számára fontos európai döntéseknek és együttműködéseknek.

A javítás üteme és sikere ugyanakkor nagyban függ az európai finanszírozás fennmaradásától, amelyet Kijev a kőolajszállítás biztosításáért cserébe vár. Az ukrán vezetés korábban is többször jelezte, hogy tavasszal befejezhetik a munkálatokat, ha ez a támogatás rendelkezésre áll.

Zelenszkij arra is figyelmeztetett, hogy bizonytalan tényező az orosz katonai helyzet: nem lehet tudni, hogy történnek-e újabb támadások a vezeték ukrajnai szakasza ellen, ami ismét veszélyeztetheti az ellátást.

A Barátság vezeték tehát rövid időn belül részlegesen helyreállhat, ami fontos az európai energiaellátás szempontjából, ugyanakkor a teljes biztonság és stabil működés továbbra sem garantált.