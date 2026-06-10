Szűcs Brigitta lett az OMSZ új szóvivője, Győrfi Pál a mentőszolgálatnál marad

Szerző: Gondola

2026. június 10. 11:07

Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el keddtől az Országos Mentőszolgálat szóvivői feladatait. Az OMSZ közlése szerint Győrfi Pál az állományban marad.

A közlemény szerint az Országos Mentőszolgálat a megújulás időszakát éli. Constantinovits Miklós megbízott főigazgató bejelentette, hogy a szóvivői feladatok ellátásával keddtől Szűcs Brigitta mentőtisztet bízta meg.

Az OMSZ tájékoztatása szerint Szűcs Brigitta 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott a szervezethez. A Központi Mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett.

A kivonuló munka mellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-magyarországi régió oktatásszervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. Az OMSZ közlése szerint 2026-tól a HUNOR mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja, emellett mesterképzésre is készül.

A szervezet közölte azt is, hogy az eddigi szóvivő, Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat állományában marad.

Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint Győrfi Pál leváltását nem érdemes pusztán szóvivőváltásként értelmezni, mivel hosszú éveken át az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatójaként is dolgozott.

Bejegyzésében azt írta, hogy a mentőszolgálat kommunikációjának a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját kell szolgálnia. Hangsúlyozta az arányos transzparencia, a szakmai őszinteség és a lakosság tájékoztatásának fontosságát.

Szűcs Brigitta megjelenése lehetőséget teremthet arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja új irányt vegyen. A miniszter úgy fogalmazott, hogy „Szűcs Brigitta tiszta hangja, tiszta szíve és romlatlan szakmaisága fontos esély lehet egy új korszak kezdetére”.

Dr. Hegedűs Zsolt ugyanakkor kiemelte, hogy Győrfi Pál továbbra is a mentőszolgálatnál marad. Hozzátette: a szóvivő tizennyolc éves kora óta dolgozik a szervezetnél, amit példamutató és méltányolandó életútnak nevezett.