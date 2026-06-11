KDNP: elfogadhatatlan az egyházi iskolák megbélyegzése

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 11. 11:37

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elfogadhatatlannak tartja az egyházi iskolák, az oda járó gyermekek, a szülők és az ott tanító pedagógusok megbélyegzését.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: az egyházi iskolák közösségeket építenek, értékeket közvetítenek, és gyermekek százezreinek adnak tudást, hitet és biztos kapaszkodót az élethez.

A politikus bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek a Qubitnak adott interjújára reagált. Az interjúban a miniszter arról beszélt, hogy az egyházi iskolák csak akkor maradhatnak fenn jelenlegi formájukban, ha a jövőben a roma gyermekeket is felveszik a nem roma tanulók mellé.

Latorcai Csaba aggasztónak nevezte az új oktatási miniszter gondolatait. Kiemelte: a nyilatkozatból az derül ki, hogy a Tisza-kormány szerint azoknak az intézményeknek, amelyekben ma több százezer magyar gyermek tanul, külön bizonyítaniuk kell létjogosultságukat, és meg kell felelniük bizonyos központilag meghatározott elvárásoknak.

A KDNP ügyvezető alelnöke szerint mindez arra a „hamis vádra” épül, hogy az egyházi iskolák szegregálnak. Hozzátette: „Ez egyszerűen nem igaz.”

Latorcai Csaba hangsúlyozta, hogy az egyházi iskolák nem politikai kegyből működnek Magyarországon. Mint fogalmazott, ezek az intézmények évszázadok óta szolgálják a magyar köznevelést, és szülők tízezrei bízzák rájuk gyermekeiket.