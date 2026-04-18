Donald Trump megerősítette, hogy Irán ismét megpróbálta lezárni a Hormuzi-szorost

Szerző: MTI

2026. április 18. 18:36

Donald Trump amerikai elnök megerősítette szombaton, hogy

Irán ismét megpróbálta lezárni a Hormuzi-szorost, miközben tartanak a tárgyalások Washington és Teherán között.

Az elnök egy fehér házi eseményen az Iránnal kapcsolatos fejleményekről annyit mondott, hogy "nagyon jó párbeszéd folyik", hozzátéve, hogy a nap végére több információ áll majd rendelkezésére.

A Hormuzi-szorossal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

Irán "kicsit ravaszkodik".

Közölte, hogy iráni részről ismét megpróbálták lezárni az útvonalat, de az Egyesült Államok nem engedi meg, hogy zsarolják.