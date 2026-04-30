Donald Trump: Ukrajna katonailag vereséget szenvedett

Szerző: Gondola

2026. április 30. 17:35

Trump nyilatkozatában arról beszélt: Ukrajna katonai értelemben már vereséget szenvedett, de ennek belátásához nem elég csak a fake news médiából tájékozódni.

Trump tehát nem kertelt: szerinte a nyugati médiában megjelenő narratíva egész egyszerűen eltér a valós helyzettől. A felvételen úgy fogalmazott: a háború katonai kimenetele gyakorlatilag eldőlt, azonban ez a kép nem jelenik meg a fősodratú sajtóban. Véleménye szerint a nyilvánosság torz képet kaphat a konfliktusról, ha kizárólag a nagy nemzetközi médiumok beszámolóira támaszkodik.

A kijelentésre egyébként Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, ahol megosztotta az amerikai elnök videóját is: