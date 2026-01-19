Emelkedik a benzin ára

Szerző: Gondola

2026. január 19. 10:38

Megyünk felfelé, már ami a hazai üzemanyagárakat illeti. Ez leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog. Sajnos a forint is gyengült a dollárral szemben, így keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül majd többe – írja a holtankoljak.hu.

Az átlagos árak keddtől:

95-ös benzin: 566 forint/liter

Gázolaj: 580 forint/liter

Az egyes benzinkutakon ettől lényegesen is eltérhetnek az árak.