Emelkedik a benzin ára
Szerző: Gondola
2026. január 19. 10:38
Megyünk felfelé, már ami a hazai üzemanyagárakat illeti. Ez leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog. Sajnos a forint is gyengült a dollárral szemben, így keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül majd többe – írja a holtankoljak.hu.
Az átlagos árak keddtől:
95-ös benzin: 566 forint/liter
Gázolaj: 580 forint/liter
Az egyes benzinkutakon ettől lényegesen is eltérhetnek az árak.