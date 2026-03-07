Rálőttek egy fideszes aktivistára! - Orbán Viktor véleménye

Szerző: Gondola/Mandiner

Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó egy fideszes lány aktivistára, aki becsöngetett egy tömbház bejáratánál. A szélsőséges támadó egy ablakból gázriasztópisztollyal tüzelt.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: „nincs könnyű dolgunk, mert

mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít”

– vélekedett. Hangsúlyozta, a Fidesz békét és nyugalmat szeretne az országban, ám a politikai ellenfeleik minden létező platformon provokálni igyekszenek.

Orbán Viktor mindenkit nyugalomra intett, és emlékeztetett; a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie – „Tartsuk magunkat ehhez” – kért mindenkit.