Rálőttek egy fideszes aktivistára! - Orbán Viktor véleménye
Szerző: Gondola/Mandiner
2026. március 7. 17:07
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó egy fideszes lány aktivistára, aki becsöngetett egy tömbház bejáratánál. A szélsőséges támadó egy ablakból gázriasztópisztollyal tüzelt.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: „nincs könnyű dolgunk, mert
mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít”
– vélekedett. Hangsúlyozta, a Fidesz békét és nyugalmat szeretne az országban, ám a politikai ellenfeleik minden létező platformon provokálni igyekszenek.
Orbán Viktor mindenkit nyugalomra intett, és emlékeztetett; a választásnak a demokrácia ünnepének kellene lennie – „Tartsuk magunkat ehhez” – kért mindenkit.
