Drámai bronzmérkőzésen győzte le Franciaországot Anglia a világbajnokságon

Szerző: Gondola

2026. július 19. 05:05

Minden idők egyik legfordulatosabb világbajnoki bronzmérkőzését játszotta Franciaország és Anglia a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Az angol válogatott már az első félidőben négygólos előnyt épített ki, a franciák azonban a szünet után látványos feltámadást mutattak be, és kis híján ledolgozták hátrányukat. A végén azonban Thomas Tuchel együttese megőrizte előnyét, és 6–4-es győzelmével megszerezte története második világbajnoki érmét.

A mérkőzés előtt mindkét válogatott csalódottan készült a bronzcsatára, hiszen sem Didier Deschamps francia, sem Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány nem titkolta: csapataik nem a harmadik helyért érkeztek Észak-Amerikába, hanem a világbajnoki cím megszerzéséért. Ennek ellenére a két európai együttes rendkívül magas iramú és támadófutballt hozó találkozót játszott a floridai hőségben.

Az angolok már a harmadik percben megszerezték a vezetést, amikor Declan Rice távoli lövése meglepte Mike Maignan kapust. Franciaország ugyan több ígéretes lehetőséget is kidolgozott, de nem tudott egyenlíteni, míg Anglia könyörtelenül kihasználta helyzeteit. Ezri Konsa fejesével a 18. percben már kétgólos volt az előny, majd Bukayo Saka közreműködésével két újabb találat is született a szünet előtt. Az Arsenal támadója egy gólpasszt követően maga is eredményes volt, így az angol válogatott 4–0-s vezetéssel vonulhatott pihenőre.

A négygólos különbség történelmi méretű összeomlással fenyegette a franciákat, akik Didier Deschamps irányítása alatt korábban soha nem kerültek ilyen reménytelen helyzetbe egy világbajnoki mérkőzésen. A szünetben azonban a francia kapitány több cserével is frissített csapatán, amely teljesen más arcát mutatta a második félidőben.

A fordulatot Kylian Mbappé indította el, aki röviddel a szünet után megszerezte Franciaország első gólját, majd néhány perccel később Bradley Barcola is betalált, így a különbség két gólra csökkent. Az angol kapuban Dean Henderson több bravúros védéssel akadályozta meg az újabb francia találatokat, de Mbappé második góljával a 66. percben már csupán egyetlen gól választotta el egymástól a két csapatot.

A találkozó ezt követően teljesen nyílttá vált. Franciaország óriási nyomás alá helyezte ellenfelét, több lehetősége is volt az egyenlítésre, míg az angolok hosszú perceken át alig tudtak kijönni saját térfelükről. A hajrában azonban Djed Spence kiharcolt egy büntetőt, amelyet Bukayo Saka magabiztosan értékesített, ezzel ismét kétgólosra növelve Anglia előnyét.

A hosszabbításban sem maradtak el a gólok. Ousmane Dembélé még szépített Franciaország számára, de szinte azonnal érkezett a válasz: Jude Bellingham végleg eldöntötte a mérkőzést, kialakítva a 6–4-es végeredményt.

A tízgólos összecsapás nemcsak fordulatossága, hanem egyéni teljesítményei miatt is emlékezetes maradt. Kylian Mbappé két góljával és gólpasszával tovább növelte előnyét a torna góllövőlistáján, míg Bukayo Saka három találattal és meghatározó játékával Anglia egyik legjobbja volt.

A sikerrel az angol válogatott az 1966-ban megszerzett világbajnoki aranyérem után története második vb-érmét ünnepelhette. Franciaország ugyan látványos felzárkózást mutatott be, végül lemaradt a bronzéremről, így érem nélkül zárta a tornát. A világbajnokságból már csak a döntő maradt hátra, amelyben Spanyolország és Argentína küzd meg a világbajnoki címért.