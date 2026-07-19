Máthé Zsuzsa: Parasztvakítás, hogy Magyar Péterék két hét alatt „kitárgyalták” az uniós forrásokat

Szerző: Gondola

2026. július 19. 11:05

Máthé Zsuzsa: Az Európai Unió sosem titkolt, egyetlen célja Orbán Viktor és szuverenista kormányának európai politikából való eltávolítása volt.

Van olyan kicsit is tájékozott honfitársunk, aki komolyan elhiszi azt a parasztvakítást, amit naponta hallunk, hogy Magyar Péter és kormánya két hét alatt kitárgyalta a választás után a nekünk járó, ám rég tudatosan visszatartott uniós forrásokat? – tette fel a költő kérdést Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője közösségimédia-oldalán. Figyelmeztetett: olyan megegyezés köttetett, amely szerint a nekünk járó pénzért hatalmas árat fizetünk, nemcsak ma, hanem hosszútávon.

Az Európai Unió sosem titkolt, egyetlen célja Orbán Viktor és szuverenista kormányának európai politikából való eltávolítása volt – szögezte le a KDNP országgyűlési képviselője.

Hozzáfűzte, ez részükről logikus törekvés volt, mert a miniszterelnök személye veszélyes volt, és kormánya bosszantó ellenálló-képességgel rendelkezett a négy kétharmaddal a háta mögött, s ez a fenyegetettség az európai patrióták sikeres megszervezésével naponta nőtt.

Magyar Péter és hatalomba vágyó, jórészt a NER-ből kiugrott csapata – Weber és Tusk irányítása mellett – arra szerződött, hogy kiiktatja őt, és arra, hogy sosem lesz többet Magyarország „bot a küllők között”. Sőt, a magyar politikai rendszert is úgy formálja az Unió képére, hogy ettől kezdve már ne is kelljen tartania senkinek hasonló skandallumtól a renitens keleti tartományban – hangsúlyozta Máthé Zsuzsa. Szerinte:

a hétéves uniós költségvetés tárgyalásakor egyébként Orbánék által, a magyar érdekeket nem feladva is hazahozható források így gyorsabban, buksisimogatás mellett és nagy csinnadrattával, a kompetens kormányzás filmszínházát bemutatva érkeznek majd haza.

Egy dolog azonban biztos: olyan megegyezés köttetett, amely szerint a nekünk járó pénzért hatalmas árat fizetünk, nemcsak ma, hanem hosszútávon – szögezte le a képviselő. Megállapította: zakatol az érdemi politikai váltást ellehetetlenítő „rendszerváltás” (vagyis a jogállam lebontása), a Tiszánál létfeltétel az önálló külpolitika hiánya, és alapvető elvárás a magyar gazdaság püspökfalatjaihoz való nemzetközi hozzáférés biztosítása, no meg a vele járó ideológiai csomag átvétele, ami a birodalmi központ újvallását jelenti.

Ne legyenek illúzióink, ez zajlik ma, a többi üres fecsegés, zs-kategóriás mozi – írta Máthé Zsuzsa, egyértelműen a miniszterelnöki "abszolút filmszínházra" utalva.