Balassi Bálint sírjánál járt a Prokopp Mária Baráti Kör

Szerző: Gondola

2026. július 19. 18:04

Az európai költőóriásért lelkesedő magyarok keresték föl a poéta Felvidéken lévő sírját, s ott emléktábláját megkoszorúzták tiszteletadó körúton. A közelben szimbolikusan megszállták a Liptóújvári erősséget, ahol Balassi Bálint és öccse, Balassa Ferenc éveken át élt.

Liptói barangoláson vettek részt Balassi Bálint költészetéért rajongó magyar értelmiségiek, a Prokopp Mária Baráti Kör tagjai, s fölkeresték a poéta sírját a felvidéki Hibbén, majd jelképesen megostromolták a liptóújvári erődöt, amely annak idején a költőnek és öccsének, Balassa Ferencnek évekig lakhelyéül szolgált.

A hibbei templom, amelyben Balassi Bálint hamvai rejlenek - Gondola

A Barangolást az esztergomi Laskai Osvát Antikvárium vezetője, Mezeiné Tomorszky Mária szervezte. Az utazás résztvevője volt Prokopp Mária művészettörténész professzor emerita, az esztergomi Balassa Bálint Egyesület elnöke, Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke, Dr. Mészáros Kálmán történész, Fehér László tárogatóművész, és számos budapesti, esztergomi, párkányi kiválóság.

Mezeiné Tomorszky Mária a hibbei templomban - Gondola

A buszos művelődési túra első állomása az északon, a lengyel határ közelében fekvő Hibbe volt, e falu temploma rejti Balassi Bálint, Balassa Ferenc és édesanyjuk: Lekcsei Sulyok Anna, és a Balassa család más tagjainak sirját. A templomban egy valamikori tűzvész elpusztította a magyar nagyságok sírjának márványtábláját, így ma az emlékezet tanúsítja, hogy a templom padozata alatt nyugszanak a XVI. század nyolcvanas, kilencvenes éveiben elhunyt személyiségek.

Prokopp Mária részletezi a templom szépségeit baráti köre előtt - Gondola

Kint a templom előtt emlékoszlop áll, azon Balassi Bálint arcának domborműve díszlik, bent az oltár közelében a falon hatalmas márványtábla mutatja, hogy ez az istenháza Balassi Bálint sírját rejti.

A költő bronz arca a templom előtti emlékoszlopon - Gondola

A Laskai Osvát Antikvárium által adományozott koszorút Prokopp Mária és Molnár Pál helyezték el a - fölírás névhasználata szerint - Balassa Bálint kiválóságát jegyző márványtábla alatt.

A tisztelet koszorúi a Balassi-márványtábla alatt - Gondola

A Prokopp Mária Baráti Kör a Fehér László tárogatóművész és hangszere által nyújtott zenével díszített közös énekléssel adta meg a tiszteletet a két magyar hősnek és édesanyjuknak, akik a hibbei templomban nyugszanak.

Balassi Bálint emlékoszlopa mellett Molnár Pál és Prokopp Mária - Gondola

Az irodalomtisztelők ezután a közeli Liptóújvár erődjét látogatták meg: Balassi és öccse itt évekig élt, ám egykoron itt őrizték két évig a Szent Koronát, elrejtve azt a török idők kockázataitól. Számos kiváló magyar uralkodó, illetve jeles történelmi személyiség is megfordult az erősségben, amelyet a tatárjárás után, az 1240-es években kezdtek építeni, s amely utána évszázadokon át szolgálta a magyar katonai védelmet.

Várkápolna a liptóújvári erősségben - Gondola

A Prokopp Mária Baráti kör ezután a magyar építészet két neogótikus remekét tekintette meg, az egyik az okolicsnói ferences templom, a másik a liptószentmiklósi plébániateplom volt. Kiváltképp az okolicsnói templom szépsége és az ott föllelhető egyházi kincsek ragadták meg a baráti kör tagjainak figyelmét.

Hálózatos mennyezet az okolicsnói neogótikus templomban - Gondola

A buszos utazás élménygazdagságát növelte, hogy haladás közben mikrofonos előadások hangzottak el. Prokopp Mária, Mezeiné Tomorszky Mária, Molnár Pál, Dr. Mészáros Kálmán és Katona Csaba avatta be az utazókat különleges ismeretekbe.

A barangolók a visszaúton elhaladtak Zólyom vára mellett, ez az erősség különleges magyar irodalomtörténeti hely, mert itt született a reneszánsz költőóriás , Balassi Bálint 1554-ben, és itt hunyt el a barokk költő, Balassa Bálint 1684-ben.

Címkép: A Prokopp Mária Baráti Kör tagjai a hibbei templomban - gondola