Új szakma 40 felett: már tömegek vágnak bele

Szerző: NKT

2026. július 19. 12:04

A TanfolyamGURU.hu képzéskereső portál adatai szerint a tanfolyamkeresők 25%-a már 40 év feletti, ami jól mutatja, hogy a felnőttképzés ma már nem kizárólag a pályakezdők terepe.

A TanfolyamGURU.hu tapasztalatai szerint a 40 feletti érdeklődők körében

kiemelten népszerűek: az egészségügyi és szociális képzések, a szépségipari tanfolyamok,

az adminisztrációs és irodai képzések, a HR- és bérügyintéző képzések, valamint a digitális és marketing területek.

Sokan olyan szakmát keresnek, amely hosszú távon is stabil megélhetést biztosíthat, vagy akár vállalkozás indítására is lehetőséget adhat.

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