A Fidesz-frakció közleménye: Az autós fizet, Kapitány keres

Szerző: NKT

2026. július 19. 17:05

Az üzemanyagár emelkedése jó példa arra, hogy a hatalmi önkény kiépítése és az ellenzék helyett Magyar Péternek végre kormányozni kellene. Azzal foglalkozni, ami a magyar emberek hétköznapjait érinti.

Az önkény kiépítése és a facebookozás sokba kerül

a magyar családoknak.

A Fidesz-kormány alatt a legolcsóbb volt az üzemanyag a régióban, most már a legdrágább országok között vagyunk.

Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza-kormány egyik leggyorsabb intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt. Mára már a benzinkutak jelentős részében az üzemanyagárak meghaladják a korábbi védett árszintet. Ez rossz a magyar családoknak és vállalkozóknak, többek között a mezőgazdaságban dolgozóknak.

Van viszont valaki, aki ezen a helyzeten közben jól keres. Kapitány István a Hormuzi-szoros első lezárásán a Shell részvényein keresztül mintegy 900 millió forintot keresett. Ez most sincs másként.

Ha az olajár emelkedik, az olajcégek és a részvényesek tollasodnak.

Miközben a magyar emberek egyre többet fizetnek a benzinkutakon, Kapitány István 100 milliókkal gazdagodik.

Visszás és aggályos, hogy olyan kérdésekben dönt vagy éppen - a nagy nemzetközi olajcégek érdekében - nem dönt Kapitány István, amelyből közvetlen gazdasági haszna keletkezhet. Ennek része az is, hogy korábbi foglalkoztatója és saját milliárdos értékű részvényportfóliója számára hoz kedvező döntéseket.

Felszólítjuk Kapitány Istvánt, hogy ezt a pénzügyi-gazdasági összeférhetetlenséget mostani pozíciójával azonnal szüntesse meg!

Adja el shelles részvényeit! Ne a magyar embereken nyerészkedjen és gazdagodjon!

Egyben ismételten felszólítjuk a magyar kormányt, hogy ne a multikat, hanem a magyar emberek érdekeit szolgáló döntéseket hozzák meg és vezessék be újra a benzinárstoppot!

Kiadó: Fidesz-frakció

