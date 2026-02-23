Megtalálták a januárban eltűnt Egressy Mátyás holttestét

Szerző: MTI, Gondola

2026. február 23. 14:04

Eltűnése után egy hónappal a Duna visszaadta a Budapesten eltűnt 18 éves fiú testét – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán hétfőn.

A helyszíni szemlét követően az elhunyt személyazonosságát megállapították: az eltűnt fiatalt találták meg. A fiú január 17-én hajnalban egy belvárosi szórakozóhelyről távozott, és nem tért haza, ezt követően indult meg a keresés. A dunai vízirendészek az eltűnés bejelentését követően folyamatosan kutatták a Dunát és annak környezetét, azonban a keresés nem járt eredménnyel.

Február 21-én a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre egy holttestet találtak. Mostanra minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az eltűntként keresett fiút találták meg. Az elmúlt napokban sokan érdeklődtek a fiú sorsa felől, a nyilvánosságot azonban kegyeleti és eljárási okokból csak az azonosítást és a család értesítését követően tájékoztattuk.

Az eljárás során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak!