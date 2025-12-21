Egyre több ukrajnai menekült
2025. december 21. 09:08
Egyre többen fejezik ki, hogy nem bíznak a háborús tébolyban vergődő kijevi kormányzatban, s elhagyják hazájukat.
Az ukrán-magyar határszakaszon
9509-en léptek be Magyarországra szombaton
- közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-vel.
A beléptetettek közül a rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
