Elkészültek a Balassi-kardok

Szerző: mti

2025. október 30. 06:02

A harmincadik kardceremónia kerül sorra Bálint napján, ekkor adják át az 56. és 57. Balassi Bálint-emlékkardot. Az irodalmi ünnep két legfontosabb kelléke megalkottatott. Fazekas József Balassi-érmes kardkovács műhelyéből a Balassi Kard Művészeti Alapítványho z került a két szablya.

Egy magyar költő és egy külföldi műfordító veheti majd át a fegyvert a jubileumi alkalommal.

Kép: Fazekas József Balassi-érmes kardkovács és Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke a két kard társaságában Szentendrén.

Minden kard külön egyéniség.