Fölényes magyar győzelem a női vízilabda Eb-n: 28-3 a románok ellen

2026. január 27. 19:35

A magyar női vízilabda-válogatott 28-3-ra győzött a román csapat ellen a funchali Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában.

Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese a spanyolok elleni 9-7-es győzelem után kevesebb mint egy nappal lépett újra medencébe, de a románok gyengébb játékereje miatt könnyedén domináltak.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Faragó Kamilla volt hat góllal, a további találatokat Hajdú, Vályi, Tiba, Varró, Aubéli, Leimeter, Rybanska, Dömsödi és Szilágyi szerezték. A mérkőzés végére a magyarok minden negyedet fölényesen nyertek, miközben a románok csak szórványos gólt tudtak szerezni.

A magyar válogatott következő mérkőzése csütörtökön lesz a házigazda portugálokkal, a középdöntőben pedig várhatóan a D csoport első négy helyezettjével találkozhatnak.

A továbbjutók egymás elleni eredményeiket magukkal viszik, és az érmekért a legjobb négy között küzdhetnek majd.