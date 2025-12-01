Orbán Viktor: Washington, Moszkva után Brüsszel

Szerző: gondola

2025. december 1. 13:04

Hétfő reggel egy Facebook-bejegyzésésel jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő posztjában arról írt, milyen célok teljesültek novemberben, és melyek a továbbiak decemberben.

„Húzós november volt - kezdte bejegyzését Orbn Viktor, magyarzatképpen hozzátette: a háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgozták a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítették a fix 3 százalékos Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattak Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz–ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett.

Véleménye szerint a december sem lesz könnyebb. Mint írta, Amerikában és Oroszországban letárgyalták, amit kellett, de „a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek”. „Az amerikai–orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút” – zárta bejegyzését.