Botrány a Strongman Games-en: a világ legerősebb nője valójában férfi

Szerző: Gondola

2025. december 1. 14:35

A texasi Arlingtonban rendezett Official Strongman Games 2025 versenye után komoly botrány robbant ki, miután kiderült: a női kategóriában győztesként ünnepelt amerikai nő, Jammie Booker valójában férfi. Booker a brit Andrea Thompsont győzte le, és a világ legerősebb nője címmel tüntették ki. A szervezők azonban később visszavonták az eredményt, miután tudomásukra jutott a sportoló biológiai neme.

Korábbi videói buktatták le a transz nőt

Andrea Thompson, 43 éves brit erősember, hat versenyszámban indult, köztük Log Pressben, Deadlift Ladderben és Timber Frame Carryben. A döntést végül a „Stone Series” hozta meg: ebben a kihívásban a versenyzőknek négy, akár 136 kilogrammos követ kellett egy 107 centiméter magas rúd fölé emelniük. A transz nő, Booker három követ teljesített valamivel több mint 29 másodperc alatt, míg Thompson csupán egyet.

Jammie Booker győzelme után a közösségi médiában egyre több találgatás terjedt a sportoló biológiai neméről. A pletykákat tovább erősítette egy videó, amelyben Booker saját magát transzgenderként jellemezte. Emellett többen megjegyezték, hogy nagyon hasonlít egy Jammie Jay néven szereplő transznemű pornósztárra.

Thompson támogatói felháborodásuknak adtak hangot a közösségi oldalakon.

A szervez ők nem tudtak Booker biol ógiai nemér ől

Az Official Strongman Games szervezői közölték: a verseny előtt nem állt rendelkezésükre információ Booker biológiai neméről. Ha ezt tudták volna, nem engedték volna indulni a női mezőnyben.

A szervezők hivatalos nyilatkozata szerint:

„A versenyzők csak abban a kategóriában indulhatnak, amely megfelel születéskori, anyakönyvezett biológiai nemüknek. Az Official Strongman Games inkluzív, és büszke arra, hogy nem diszkriminál sportolókat személyes jellemzőik alapján. Minden atlétát szívesen látunk. Ugyanakkor felelősségünk biztosítani a verseny tisztaságát és garantálni, hogy a sportolók a férfi- vagy női kategóriába megfelelően legyenek besorolva.”

Majd a szervezők minden pontszámot és helyezést módosítottak a női kategória esetében.