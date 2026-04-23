Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának

Szerző: Gondola

2026. április 23. 17:34

Az Európai Unió Tanácsa ma írásbeli eljárásban döntött arról, hogy jóváhagyja a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, egyúttal elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot is.

A döntés értelmében az Európai Bizottság akár már 2026 második negyedévében megkezdheti a források kifizetését, miután a szükséges pénzügyi műveletekhez felveszi a hitelt a piacokon.

A támogatási csomag két fő célt szolgál: egyrészt 30 milliárd euróval Ukrajna költségvetési stabilitását segíti, másrészt 60 milliárd eurót a védelmi ipar fejlesztésére fordítanak. A finanszírozás szigorú feltételekhez kötött, így többek között a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem terén is elvárásokat támaszt Kijev felé. A kifizetések két részletben, 2026-ban és 2027-ben történnek majd.

Ezzel párhuzamosan az EU újabb lépéseket tett az orosz gazdaság gyengítésére. A frissen elfogadott szankciós csomag teljes tengeri szolgáltatási tilalmat vezet be az orosz kőolaj kereskedelmére, tovább bővíti az úgynevezett „árnyékflotta” elleni listát, és újabb kikötőket helyez korlátozás alá. Emellett szigorítják az exporttilalmakat is: a jövőben többek között ipari termékek, technológiák, valamint hadászati célra is felhasználható eszközök kivitelét korlátozzák.

A döntést több uniós vezető is üdvözölte. Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy az EU fokozza támogatását Ukrajna felé, miközben növeli a nyomást Oroszország háborús gazdaságán. António Costa szerint a hitel és a szankciók együttesen szolgálják az igazságos és tartós béke elérését. Kaja Kallas pedig úgy fogalmazott, hogy a döntés új lendületet ad Ukrajnának, miközben tovább nehezíti Oroszország háborús erőfeszítéseit.

Az uniós intézkedéscsomag így egyszerre jelent pénzügyi és katonai támogatást Ukrajnának, valamint gazdasági és politikai nyomásgyakorlást Oroszországgal szemben.