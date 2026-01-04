Ezt írta Elon Musk Orbán Viktornak

Szerző: MTI

Orbán Viktor ismételten kritikus hangot ütött meg az európai vezetők migrációhoz való hozzáállásával kapcsolatban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a bevándorlás kérdését sokan túlbonyolítják, miközben jogi szempontból szerinte rendkívül egyszerűen kezelhető lenne.

A kormányfő szerint

az, hogy több európai ország is beengedi a bevándorlókat, nem véletlenszerű döntések sorozata,

hanem egy tudatos politikai terv része: a baloldal célja ezzel az, hogy lecserélje az adott országokban született és élő választópolgárokat.

Az X platformon közzétett rövid videójában Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mindez nem új jelenség. Meglátása szerint

Európában már mintegy 150 éve két politikai „törzs” áll egymással szemben.

Az egyik csoport azokból áll, akik ragaszkodnak Európa hagyományos kereteihez és értékeihez, mint a nemzet, a szabadság és a kereszténység.

A miniszterelnök kijelentéseit a világ leggazdagabb embere,