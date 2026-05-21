Vörös festékkel rongálták meg Edvard Beneš brünni szobrát, rendőrségi vizsgálat indult
Aktivisták vörös festékkel kenték be Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő brünni szobrának kezeit, és sértő feliratot is elhelyeztek az emlékművön. A cseh rendőrség rongálás miatt indított vizsgálatot az ügyben.
Vörös festék és sértő felirat került a szoborra
Az iDnes cseh hírportál beszámolója szerint néhány aktivista szerda délután vörös festékkel kente be Edvard Beneš brünni szobrának kezeit, majd egy cédulát is elhelyezett az emlékművön, amelyen az állt:
„Cseh náci. Morvaország kártevője”.
A rendőrség a helyszínre érkező járőrei két aktivistát találtak az emlékműnél, akik beismerték, hogy ők rongálták meg a szobrot.
Rendőrségi eljárás indult
Pavel Sváb rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a hatóságok „idegen tulajdon megrongálása” miatt indítottak vizsgálatot. A kár mértékét egyelőre nem állapították meg, a szoborra helyezett cédulát a rendőrség eltávolította.
Az akcióban részt vevő aktivisták a Morva Tartományi Mozgalom (MZH) tagjai voltak, bár a szervezet elnöke, Pavel Trcala azt nyilatkozta, hogy az akcióról nem tudott, és az néhány személy egyéni kezdeményezése volt.
Összefügghet a szudétanémet találkozóval
A cseh sajtó szerint az akció összefüggésben állhat a Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) hagyományos pünkösdi találkozójával, amelyet idén első alkalommal Németországon kívül, Csehországban, Brünnben rendeznek meg.
Az aktivisták egy nyilatkozatban elhatárolódtak a cseh képviselőház múlt heti határozatától, amely ellenezte a találkozót, és annak lemondását sürgette.
Tomás Klocko aktivista újságíróknak úgy fogalmazott: „szomszédsági találkozóról van szó, a hisztéria felesleges”.
Megosztó történelmi személyiség Edvard Beneš
Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő történelmi megítélése Csehországban máig vitatott. Szerepét sokan elismerik Csehszlovákia létrehozásában, ugyanakkor bírálatok is érik a második világháború utáni szovjetbarát politikája, valamint a szudétanémetek kitelepítésének támogatása miatt.
A Beneš személyéhez kapcsolódó történelmi viták a mai napig érzékeny politikai és társadalmi kérdéseket vetnek fel Csehországban és a térségben.