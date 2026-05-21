Vörös festékkel rongálták meg Edvard Beneš brünni szobrát, rendőrségi vizsgálat indult

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 21. 11:34

Aktivisták vörös festékkel kenték be Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő brünni szobrának kezeit, és sértő feliratot is elhelyeztek az emlékművön. A cseh rendőrség rongálás miatt indított vizsgálatot az ügyben.

Vörös festék és sértő felirat került a szoborra

Az iDnes cseh hírportál beszámolója szerint néhány aktivista szerda délután vörös festékkel kente be Edvard Beneš brünni szobrának kezeit, majd egy cédulát is elhelyezett az emlékművön, amelyen az állt:

„Cseh náci. Morvaország kártevője”.

A rendőrség a helyszínre érkező járőrei két aktivistát találtak az emlékműnél, akik beismerték, hogy ők rongálták meg a szobrot.

Rendőrségi eljárás indult

Pavel Sváb rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a hatóságok „idegen tulajdon megrongálása” miatt indítottak vizsgálatot. A kár mértékét egyelőre nem állapították meg, a szoborra helyezett cédulát a rendőrség eltávolította.

Az akcióban részt vevő aktivisták a Morva Tartományi Mozgalom (MZH) tagjai voltak, bár a szervezet elnöke, Pavel Trcala azt nyilatkozta, hogy az akcióról nem tudott, és az néhány személy egyéni kezdeményezése volt.

Összefügghet a szudétanémet találkozóval

A cseh sajtó szerint az akció összefüggésben állhat a Szudétanémet Honfitársi Szövetség (SdL) hagyományos pünkösdi találkozójával, amelyet idén első alkalommal Németországon kívül, Csehországban, Brünnben rendeznek meg.

Az aktivisták egy nyilatkozatban elhatárolódtak a cseh képviselőház múlt heti határozatától, amely ellenezte a találkozót, és annak lemondását sürgette.

Tomás Klocko aktivista újságíróknak úgy fogalmazott: „szomszédsági találkozóról van szó, a hisztéria felesleges”.

Megosztó történelmi személyiség Edvard Beneš

Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő történelmi megítélése Csehországban máig vitatott. Szerepét sokan elismerik Csehszlovákia létrehozásában, ugyanakkor bírálatok is érik a második világháború utáni szovjetbarát politikája, valamint a szudétanémetek kitelepítésének támogatása miatt.

A Beneš személyéhez kapcsolódó történelmi viták a mai napig érzékeny politikai és társadalmi kérdéseket vetnek fel Csehországban és a térségben.