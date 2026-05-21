Nemes László új filmje is a háborús témák erős cannes-i mezőnyében versenyez az Arany Pálmáért

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 21. 13:05

Négy második világháborús témájú film került be a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos programjába, amelyek közül három az Arany Pálmáért versenyez. A mezőnyben ott van Nemes László új történelmi drámája is, amely magyar szempontból is kiemelt figyelmet kap.

Magyar rendező is versenyben Cannes-ban

A magyar vonatkozású cannes-i mezőny egyik legfontosabb szereplője Nemes László, akinek új filmje, a Moulin az Arany Pálmáért indul a világ egyik legrangosabb filmes fesztiválján.

A történelmi dráma a francia belső ellenállás egyik vezetőjének történetét dolgozza fel, és a második világháborús témákat középpontba állító idei program egyik kiemelt alkotásának számít.

A Cannes-i hivatalos programba összesen négy második világháborús témájú film került be, amelyek közül három a fődíjért, az Arany Pálmáért versenyez.

Nagy költségvetésű történelmi szuperprodukció is debütált

Versenyen kívül mutatták be Antonin Baudry La Bataille de Gaulle (De Gaulle csatája) című nagyszabású, kétrészes történelmi drámájának első részét, amely Charles de Gaulle tábornok életét és a francia ellenállás megszervezését mutatja be 1940 és 1944 között.

A 74 millió eurós költségvetésű produkcióban mintegy 150 színész szerepel, a főbb szerepekben többek között Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Benoît Magimel és Mathieu Kassovitz látható.

A kollaboráció hétköznapi arcát mutatja be az új francia dráma

A versenyprogramban mutatták be Emmanuel Marre Notre salut (nemzetközi címén: A Man of His Time) című francia-belga történelmi drámáját is, amely a Vichy-rezsim kiépülését mutatja be egy hivatalnok szemszögéből.

A film középpontjában egy csőd szélén álló mérnök áll, aki a francia vereség után felajánlja szolgálatait az új autoriter rendszernek, miközben személyes túlélési érdekei fokozatosan a kollaboráns gépezet részévé teszik.

A rendező saját dédapja történetéből merített inspirációt, és a bürokratikus rendszer működésén keresztül mutatja be, hogyan válhatnak hétköznapi döntések egy elnyomó rendszer eszközeivé.

Miért tér vissza a második világháború a filmvászonra?

Sylvie Lindeperg történész szerint a második világháborús témák iránti új érdeklődés részben annak köszönhető, hogy a jelenlegi globális válságok és konfliktusok egyre inkább megkérdőjelezik a háború után létrejött nemzetközi rend stabilitását.

A történész szerint a második világháború továbbra is kimeríthetetlen drámai és morális forrás a filmművészet számára, miközben a nácizmus és a totalitárius rendszerek ma is alapvető viszonyítási pontot jelentenek a történelmi és politikai gondolkodásban.

Szombaton adják át a díjakat Cannes-ban

A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál május 12-én kezdődött, a Park Csanuk dél-koreai filmrendező vezette nemzetközi zsűri pedig a szombati záróünnepségen adja át a díjakat.

A háborús témájú alkotások erős jelenléte az idei cannes-i mezőnyben azt mutatja, hogy a történelem traumái továbbra is meghatározó inspirációt jelentenek a kortárs filmművészet számára – köztük egy magyar rendező alkotásával is a reflektorfényben.