Szoborremek Óbudán - a Százak Tanácsa küldöttsége a művésznél

Szerző: Gondola

2026. május 22. 06:07

Százak Tanácsácsak művelődési küldöttsége – Foltán László ügyvivő elnök vezetésével – fölkereste óbudai műtermében Rieger Tibor M. S. mester-díjas , Kossuth-díjas szobrászművészt.

Az alkotó a közelmúltban fejezte be élete egyik fő művét,

amely a trónra vetett Koronázó Palástot ábrázolja.

A mester érzékletes magyarázatokkal avatta be a remekmű titkaiba az értelmiségieket. Elmondta, hogy pontosan adta vissza a Koronázó Palást mai állapotát, annak ellenére, hogy jól felismehető, évszázadokkal ezelőtti javítások vannak rajta, és azok az eredeti logikát megváltoztatták: „Ezeket nem javítottam ki” – mondta.



Ügyelt arra is, hogy a Palást urajla a látványt, ezért a trónust egyszerűre vette. Ez utóbbira egy helyen jelképet helyezett el a tér betöltése végett.

A trón hátán a Boldogasszony anyánk című régi himnusz

első versszaka olvasható.

Rieger Tibor a műtermében már új jelentős művön dolgozik: ez Jézust és az apostolokat ábrázolja egy feszült bibliai helyzetben.

