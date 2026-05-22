Szoborremek Óbudán - a Százak Tanácsa küldöttsége a művésznél
Százak Tanácsácsak művelődési küldöttsége – Foltán László ügyvivő elnök vezetésével – fölkereste óbudai műtermében Rieger Tibor M. S. mester-díjas, Kossuth-díjas szobrászművészt.
Az alkotó a közelmúltban fejezte be élete egyik fő művét,
amely a trónra vetett Koronázó Palástot ábrázolja.
A mester érzékletes magyarázatokkal avatta be a remekmű titkaiba az értelmiségieket. Elmondta, hogy pontosan adta vissza a Koronázó Palást mai állapotát, annak ellenére, hogy jól felismehető, évszázadokkal ezelőtti javítások vannak rajta, és azok az eredeti logikát megváltoztatták: „Ezeket nem javítottam ki” – mondta.
Ügyelt arra is, hogy a Palást urajla a látványt, ezért a trónust egyszerűre vette. Ez utóbbira egy helyen jelképet helyezett el a tér betöltése végett.
A trón hátán a Boldogasszony anyánk című régi himnusz
első versszaka olvasható.
Rieger Tibor a műtermében már új jelentős művön dolgozik: ez Jézust és az apostolokat ábrázolja egy feszült bibliai helyzetben.
Képek: Gondola