Feltételes módú sajtóhír: Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij
Szerző: Gondola
2026. június 5. 12:05
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben Budapestre látogathat - adta ki a Mandiner.
Bár a budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kívánta kommentálni a hírt,
Sándor Fegyir nagykövet megerősítette, hogy már folynak az egyeztetések
a diplomáciai esemény részleteiről. A találkozó pontos időpontja egyelőre még nem ismert, de az előkészületek gőzerővel zajlanak a háttérben.
A tervezett elnöki vizit hátterében áll, hogy Magyar Péter miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a magyar kormány és Kijev között teljes körű megállapodás született
a százezres kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.