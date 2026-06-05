Feltételes módú sajtóhír: Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij

Szerző: Gondola

2026. június 5. 12:05

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben Budapestre látogathat - adta ki a Mandiner.

Bár a budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kívánta kommentálni a hírt,

Sándor Fegyir nagykövet megerősítette, hogy már folynak az egyeztetések

a diplomáciai esemény részleteiről. A találkozó pontos időpontja egyelőre még nem ismert, de az előkészületek gőzerővel zajlanak a háttérben.

A tervezett elnöki vizit hátterében áll, hogy Magyar Péter miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a magyar kormány és Kijev között teljes körű megállapodás született