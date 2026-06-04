Francia lap: Megszűnt a magyar vétó, az EU elindítja a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 4. 17:06

Az Európai Unió tagállamai elvi megállapodásra jutottak az Ukrajnával és Moldovával folytatandó csatlakozási tárgyalások első szakaszának hivatalos megnyitásáról, miután megszűnt a korábbi magyar vétó - számolt be róla a Le Journal de Dimanche francia lap.

Az Európai Unió tagállamainak képviselői szerdán Brüsszelben elvi megállapodásra jutottak az Ukrajnával és Moldovával folytatandó csatlakozási tárgyalások első fejezetének hivatalos megnyitásáról. A döntés több hónapos politikai patthelyzetet zár le az uniós közösségen belül.

Az előrelépést az tette lehetővé, hogy megszűnt a tárgyalásokat akadályozó legfontosabb tényező, Magyarország vétója. Budapest azóta ellenezte az ügy előrehaladását, hogy Ukrajna 2023 decemberében megkapta a tagjelölti státuszt.

A helyzet azonban megváltozott Magyar Péter április 12-i parlamenti választási győzelmét követően, ami új állásponthoz, Ukrajna csatlakozásának támogatásához vezetett Budapesten - közölte a francia lap.

A Ciprus által betöltött uniós tanácsi elnökség egyik tisztviselője az AFP-nek úgy nyilatkozott, hogy az előzetes jóváhagyás „fontos mérföldkő európai integrációs útjukon”. A hivatalos tárgyalások a következő hetekben kezdődhetnek meg, noha informális előkészítő egyeztetések már korábban is zajlottak az ukrán hatóságokkal. Több tagállam, köztük Németország, hónapok óta a folyamat felgyorsítását szorgalmazza.

Ukrajna uniós csatlakozása ugyanakkor továbbra is hosszú folyamatnak ígérkezik. A tárgyalások során számos terület kerül napirendre, egyebek mellett a jogállamiság, az intézményi reformok és a gazdaság kérdései.

Különösen érzékeny területnek számít a mezőgazdaság. Ukrajna jelentős agrártermelő országként több európai államban, köztük Franciaországban is aggodalmakat vált ki azzal kapcsolatban, hogy csatlakozása milyen hatással lehet az Európai Unió mezőgazdasági piacaira.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy fennáll az „eszkaláció” veszélye az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban, ha Ukrajna az Európai Unió tagjává válik.

Nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy ukrán dróntámadások energetikai és katonai létesítményeket értek az oroszországi Szentpéterváron.