Navracsics Tibor: Orbán Viktor folytathatja a közösség vezetését

Szerző: MTI

2026. június 5. 06:04

A hazafias politikai erőt részben a Fidesz élénkebb tevékenységével, részben civil szervezetek mozgásba lendítésével lehet hatásosabbá tenni. Ennek vezénylésére Orbán Viktor a legalkalmasabb.

Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt, képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére - értékelt Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön közzétett epizódjában.

Navracsics Tibor arra a kérdésre, hogy a választásokat követő találkozókon milyennek látta Orbán Viktort, azt mondta: nem voltak érezhetők rajta a kifáradás jelei, ezzel szemben a "40 év elsővonalbeli politizálás" és az ellenfelei által keltett folyamatos nyomás miatt

"nagyon erős életerő van benne", s az első perctől kezdve azon gondolkodott, miként lehet a közösséget egyben tartani, megalapozni az újbóli felemelkedést.

Egyetértett azzal a véleménnyel, hogy Orbán Viktor lehet "főnixmadár", és ez gyorsan ki is fog derülni. "Az első év meghatározó egy négyéves időszakban, akkor alakulnak ki az erővonalak" - mondta.

Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, s az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök-jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Emlékeztetett: a Fideszt és Orbán Viktort is temették már többször, például 2006-ban, majd a Fidesz pár évvel később a legnépszerűbb párt lett, Orbán Viktor pedig az ország legnépszerűbb politikusa. Ezt most sem lehet kizárni

- jelezte.

Annak kapcsán, hogy a korábbi kormányfő nem vette fel a mandátumát, Navracsics Tibor azt mondta:

jó döntést hozott, hiszen ezzel vállalja a felelősséget; ha az Országházban ülne, azt olvasnák a fejére, hogy nem néz szembe a választási vereséggel.

Navracsics Tibor szerint ezzel együtt szükség van a megújulásra: például párt alelnökeinek személye változhat, hiszen szükség van a vidékre való nyitásra. A megújulás egyik jele lenne például, ha az elnökségben lenne egy polgármester - vetette fel.

Arról, hogy Varga Judit volt igazságügyi miniszternek juthat-e szerep, azt mondta: kifejezetten tehetséges politikusról van szó, és rajta múlik a visszatérés.

Navracsics Tibor a választási vereség fő okaként a fiatalokkal, a középosztállyal való kapcsolatteremtés hiányát és a kommunikáció egysíkúságát jelölte meg, valamint többek között azt, hogy részletesebben ki kellett volna fejteni, mire kérnek még négy évet.

A jövőt illetően közölte,

a Fidesz mindig valami szervezeti újítással reagált a választási vereségre, s ezek mindig sikeresek voltak.

Jelenleg is arról szólnak a találkozók, hogy meghatározzák, miként lehet "új életet, új véráramot hozni a párt testébe".

Saját szerepéről Navracsics Tibor azt mondta: nem frontpolitikai szerepre kapott felkérést, hanem hogy a polgármesterekkel, a közgyűlési elnökökkel tartsa a kapcsolatot, és biztosítsa az információ áramlását az országgyűlési frakció, az elnök és az önkormányzati szféra között.

Az új kormány által előrevetített

vizsgálóbizottságok kapcsán Navracsics Tibor "semmi jóra" nem számít, mivel azokat olyan "showműsoroknak" tekinti, mint a kommunizmus idején a kirakatperek voltak.

"Megpróbálnak mindannyiunkat meghurcolni, nekem ezzel kapcsolatban nincsenek illúzióim" - fogalmazott, hozzátéve, hogy mindez "a magyar demokráciát az alapjaiban fogja felforgatni", mert olyan mértékben fogja rontani a közbizalmat Magyarországon, ami a hétköznapokban is le fog csapódni. Az ugyanis, hogy "bíróságok helyett vizsgálóbizottságok fognak majd eljárni", a jogállamiság egyik alapelvét sérti.

A köztársasági elnök leváltásával kapcsolatban úgy vélekedett: az alkotmányban van meghatározva, miként választják meg a köztársasági elnököt, és hogyan, milyen esetekben szűnhet meg a tisztség. "Egy alkotmányos kérdésről van szó (…) ez nem többségi, nem demokráciakérdés" - mutatott rá, kiemelve, hogy várhatóan nem állnak fenn olyan esetek, amelyek a köztársasági elnöki megbízatás megszűnésével járnak, így Sulyok Tamás a helyén maradhat.

Az uniós források hazahozataláról azt mondta: a dolgok ugyanúgy állnak, mint az előző kormány idején, a mostani miniszterelnök egy "pozitív szándéknyilatkozatot" kapott az Európai Bizottság elnöke részéről, de ehhez teljesíteni kell számos feltételt, méghozzá gyorsan.

A jelenlegi parlamenti többségről és a kormányról azt mondta: kiszámíthatatlan a jövő, hiszen

egy 29 fős párt egy 141 fős országgyűlési frakcióval irányítja az országot.

Szerinte "lassan látnunk kellene" azokat a törvényjavaslatokat, amelyek megvalósítják a terveiket, illetve kirajzolják azt, hogy milyen Magyarországot akarnak például a jövő évi költségvetésben. Ugyanakkor nem látott még olyan törvényjavaslatot, amely "érdemben orvosolná az általuk felhánytorgatott problémákat".

Eddig szerinte jobbára politikai és szimbolikus törvényjavaslatok születtek, de az fogja eldönteni, hogy a miniszterelnök és a kormánya mennyire erős, népszerű és támogatott, hogy a döntéseiket hogyan tudják végigvinni.

Az elszámoltatások kapcsán Navracsics Tibor közölte:

a politika egyik gyakorlatává vált, hogy büntetőjogi eszközökkel próbálják meg a riválisok egymást lehetetlenné tenni,

de szerinte a választópolgárok különbséget tudnak tenni a jogellenes cselekedetek és a politikában való jelenlét, az értékek képviselete között.

Magyar Péter politikai megnyilvánulásairól azt mondta, Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke, "és nem egy osztályfőnök", hogy megdorgáljon vagy megdicsérjen másokat. Ehelyett "beszólogat, kiabál, sérteget", ami "a magyar demokrácia számára is (…) színvonalesés" - értékelt Navracsics Tibor.

Címkép: Navracsics Tibor - kdnp.hu