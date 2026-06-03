Az államfő méltósággal viseli szeretett Nagy Vezetőnk vergődését

Szerző: Molnár Pál

2026. június 3. 20:42

A románok soha nem ócsárolták egymást vagy országuk bármely politikai szereplőjét külföldön - olvashattuk a sajtóban. A magyar gyakorlat más: a budapesti miniszterelnök Németországban gyepálta a magyar államelnököt.

Jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni – üzente Csíksomlyóról Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei ünnepi szentmise szónoka szentbeszédében.

Kinek üzente? Talán egyértelmű.

Európában eddig példátlan módon:

ijesztgetéssel akarta kiakolbólítani hivatalából az államfőt

egy uniós tagállam facebook-os szeretetközössége.

Az államfő a parlament szószékéről felkéri a képviselőket arra, hogy egy, annak idején gépkocsiplatóról nem túl barátságosan szavaló komát válasszanak miniszterelnöknek.

Tette ezt a jogállamiságra oly kényes államelnök annak ellenére, hogy

a délceg orátor ellen közvádlói eljárás indult, a folyamatot az akasztotta meg, hogy a koma mint kontinentális parlamenti képviselő fürgén a mentelmi joga mögé szökkent.

Az államfői nagyvonalúságot az alany – aki a Pál utcai fiúk szóhasználatával élve: egy zsebtelefont barátságosan einstandolt, majd a Dunába pottyantott - azzal hálálta meg, hogy immár a szószékre emelkedve, a mikrofonhangosítással élve lobbanékonyan gyepálta az őt pár perce kormányfőnek javasló államelnököt.

Ijesztő hanglejtéssel távozást rendelt el neki, határidőt is szabott, mindehhez vastapsot kapott lelkes és népes kompániájától.

Az elnök azonban a helyén maradt, ezért pár nap múlva éppen az őt a parlamentben froclizó, széles közszeretetnek örvendő koma javaslatainak eleget téve államtitkárokat nevezett ki. Ekkor újabb megviccelésként: kirekesztették a közös fényképekből – igaz, ez valószínűleg nem okozott neki frusztrációt.

Ám a tökös ámokfutás nem ért véget.

A facebook-kormányzásba lendülő hatalmiág-vezető egy internetre föltett levélben karakánul arra bátorította az állam fejét, hogy egy bizonyos kegyelmi ügy dokumentumait hozza nyilvánosságra.

Európában ez a fajta nyilvános és felpaprikázott bátorítás páratlan.

Kontinensünkön – de Ázsiában, sőt még Afrikában is – a kormányfő és az államelnök közötti kommunikáció nem a nyilvánosság előtt, hanem arra szakszerűen kialakított csatornán zajlik.

Hazánkat újfent afrikai szint fölé kell majd valamikor emelnünk.

A nyeregre pattant bősz koma ugyanis

a választás megnyerése után hetekkel is választási kampányt lovagol.

Politikai ellenfeleit szeretné jólelkűen kinyuvasztani. Még az alkotmányt is módosítaná, hogy volt ellenfele ne lehessen újra miniszterelnök – ennyire cidrizik egy 63 éves, már távolról sem annyira ambiciózus embertől.

„Még ma!” – parancsolta egy államfőnek egy miniszterelnök. A legfőbb közjogi méltóság a cári ukázt egy nappal később teljesítette, rögzítve, hogy az interneten való kapcsolattartást az európaiságtól idegennek sejti.

Ezzel a megjegyzéssel felhergelte a daliás facebook-huszárt,

aki magas lóról újabb rápirító levelet írt, s annak végére odakörmölte: „Május 31!”

Ezt a határidőt szabta ultimátumában.

Politológusok lazán tréfálkoznak: ez még „csak” diktatúra, vagy már terror?

Az államelnök Csíksomlyón nagy tapsokat kapott a székelyektől, megerősítésként.

Őket nem sikerült agymosásban részesíteniük a jól képzett globál-propagandistáknak.

És innentől kezdve a magas szellemiségben tündöklő, világhálós megszólalásai köré lelkes és önkéntes - bár meglehetősen primitív - kommentelőkből pajzsot kovácsoló koma eddigi görcsös erőlködése egyre inkább vergődésnek látszik.

Mintha már érezné: szembejön vele az a cudar valóság. Még akkor is, ha

Brüsszel tanári rugalmassággal átugrik az európaiságtól meglehetősen távoli politikai irály: az ijesztgetés fölött.

Igen, megtörtént, a valóság szembejött, és karambolt okozott.

Az államelnöknek eszébe sem jutott megsérteni a jogállamiságot, és visszavonulni az infantilis fenegetés elől.

Meg is nevezte a koma próbálkozását: az nem más, mint jogi zsákmányszerzés, illetve annak kísérlete.

A koma felbőszült, és tovább folytatta a vergődést: külföldön, Németországban jelentette föl az államelnököt.

A vergődés beteges tünetei minden bizonnyal érdekfeszítővé teszik közeli heteinket.

Címkép: A magyarok államelnöke, a székelyek tisztelt vezetője - MTI/Bodnár Boglárka