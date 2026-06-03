Az államfő méltósággal viseli szeretett Nagy Vezetőnk vergődését
Jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni – üzente Csíksomlyóról Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei ünnepi szentmise szónoka szentbeszédében.
Kinek üzente? Talán egyértelmű.
Európában eddig példátlan módon:
ijesztgetéssel akarta kiakolbólítani hivatalából az államfőt
egy uniós tagállam facebook-os szeretetközössége.
Az államfő a parlament szószékéről felkéri a képviselőket arra, hogy egy, annak idején gépkocsiplatóról nem túl barátságosan szavaló komát válasszanak miniszterelnöknek.
Tette ezt a jogállamiságra oly kényes államelnök annak ellenére, hogy
a délceg orátor ellen közvádlói eljárás indult, a folyamatot az akasztotta meg, hogy a koma mint kontinentális parlamenti képviselő fürgén a mentelmi joga mögé szökkent.
Az államfői nagyvonalúságot az alany – aki a Pál utcai fiúk szóhasználatával élve: egy zsebtelefont barátságosan einstandolt, majd a Dunába pottyantott - azzal hálálta meg, hogy immár a szószékre emelkedve, a mikrofonhangosítással élve lobbanékonyan gyepálta az őt pár perce kormányfőnek javasló államelnököt.
Ijesztő hanglejtéssel távozást rendelt el neki, határidőt is szabott, mindehhez vastapsot kapott lelkes és népes kompániájától.
Az elnök azonban a helyén maradt, ezért pár nap múlva éppen az őt a parlamentben froclizó, széles közszeretetnek örvendő koma javaslatainak eleget téve államtitkárokat nevezett ki. Ekkor újabb megviccelésként: kirekesztették a közös fényképekből – igaz, ez valószínűleg nem okozott neki frusztrációt.
Ám a tökös ámokfutás nem ért véget.
A facebook-kormányzásba lendülő hatalmiág-vezető egy internetre föltett levélben karakánul arra bátorította az állam fejét, hogy egy bizonyos kegyelmi ügy dokumentumait hozza nyilvánosságra.
Európában ez a fajta nyilvános és felpaprikázott bátorítás páratlan.
Kontinensünkön – de Ázsiában, sőt még Afrikában is – a kormányfő és az államelnök közötti kommunikáció nem a nyilvánosság előtt, hanem arra szakszerűen kialakított csatornán zajlik.
Hazánkat újfent afrikai szint fölé kell majd valamikor emelnünk.
A nyeregre pattant bősz koma ugyanis
a választás megnyerése után hetekkel is választási kampányt lovagol.
Politikai ellenfeleit szeretné jólelkűen kinyuvasztani. Még az alkotmányt is módosítaná, hogy volt ellenfele ne lehessen újra miniszterelnök – ennyire cidrizik egy 63 éves, már távolról sem annyira ambiciózus embertől.
„Még ma!” – parancsolta egy államfőnek egy miniszterelnök. A legfőbb közjogi méltóság a cári ukázt egy nappal később teljesítette, rögzítve, hogy az interneten való kapcsolattartást az európaiságtól idegennek sejti.
Ezzel a megjegyzéssel felhergelte a daliás facebook-huszárt,
aki magas lóról újabb rápirító levelet írt, s annak végére odakörmölte: „Május 31!”
Ezt a határidőt szabta ultimátumában.
Politológusok lazán tréfálkoznak: ez még „csak” diktatúra, vagy már terror?
Az államelnök Csíksomlyón nagy tapsokat kapott a székelyektől, megerősítésként.
Őket nem sikerült agymosásban részesíteniük a jól képzett globál-propagandistáknak.
És innentől kezdve a magas szellemiségben tündöklő, világhálós megszólalásai köré lelkes és önkéntes - bár meglehetősen primitív - kommentelőkből pajzsot kovácsoló koma eddigi görcsös erőlködése egyre inkább vergődésnek látszik.
Mintha már érezné: szembejön vele az a cudar valóság. Még akkor is, ha
Brüsszel tanári rugalmassággal átugrik az európaiságtól meglehetősen távoli politikai irály: az ijesztgetés fölött.
Igen, megtörtént, a valóság szembejött, és karambolt okozott.
Az államelnöknek eszébe sem jutott megsérteni a jogállamiságot, és visszavonulni az infantilis fenegetés elől.
Meg is nevezte a koma próbálkozását: az nem más, mint jogi zsákmányszerzés, illetve annak kísérlete.
A koma felbőszült, és tovább folytatta a vergődést: külföldön, Németországban jelentette föl az államelnököt.
A vergődés beteges tünetei minden bizonnyal érdekfeszítővé teszik közeli heteinket.
Címkép: A magyarok államelnöke, a székelyek tisztelt vezetője - MTI/Bodnár Boglárka