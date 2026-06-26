Fidesz: A facebook-blabla helyett a családok gondjaival foglalkozzon a kabinet

Szerző: Gondola

2026. június 26. 15:37

Két és fél hónappal a választás után bejelentették a jelzálog-kamatstop megszüntetését. Elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os kamatozású hitelét. Kivezették a védett üzemanyagárakat - írja a Fidesz az NKT-nak leadott közleményében.

Bejelentették, hogy tervezik a magas élelmiszerárakat féken tartó árréstop kivezetését, és egyelőre

semmi sem lett a gyümölcs- és zöldségáfa 5%-ra csökkentéséből sem.

A Tisza-kormány ahelyett, hogy megvédené a magyar családok érdekeit, visszafelé mutogat, és az eurózónáról szóló brüsszeli blablával kábítja a magyar közvéleményt. A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy

facebookozás és megszorítások helyett foglalkozzon a magyar családok valóságos problémáival!

Az NKT-ban közölt anyagot Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója írta alá, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség közleményeként.