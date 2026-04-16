Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán éjszaka
Szerző: MTI
2026. április 16. 09:04
Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán,
a Somogy vármegyei Bolhó közelében
csütörtökre virradó éjjel - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
Azt írták: a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint
1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt,
amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett.
Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat - tudatták.
