Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán éjszaka

Szerző: MTI

2026. április 16. 09:04

Földrengés volt Magyarország és Horvátország határán,

a Somogy vármegyei Bolhó közelében

csütörtökre virradó éjjel - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták: a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumának közleménye szerint

1 óra 30 perckor 2,5 magnitúdójú földmozgás volt,

amit a lakosság az epicentrum közelében érezhetett.

Az obszervatóriumba eddig Bolhóról érkezett egy bejelentés. A katasztrófavédelemhez nem jelentettek be károkat - tudatták.