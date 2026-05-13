Sulyok Tamás, a Fidesz és a KDNP is elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 13. 18:35

Sulyok Tamás elítélte a Kárpátalját ért orosz dróntámadást – erről szerda este hivatalos Facebook-oldalán számolt be az államfő.

Sulyok Tamás azt írta: az eddigi legnagyobb kiterjedésű, egészen Ungvárig érő orosz dróntámadás érte Kárpátalját. Hozzátette: személyi sérülésről egyelőre nincs információ.

„Imádkozom a kárpátaljaiakért! Elítélem a támadást, mindent meg kell tenni azért, hogy a háború végre véget érjen!” – fogalmazott a köztársasági elnök.

A támadást a Fidesz és a KDNP vezető politikusai is elítélték.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

„A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást.”

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szintén elítélte a támadást, és hangsúlyozta:

„Minél hamarabb fegyverszünetre és békére van szükség.”

Az orosz hadsereg szerda délután több kárpátaljai települést támadott drónokkal. Közösségi oldalak felhasználói becsapódásokról számoltak be többek között Szolyván, Munkácson és Ungváron is.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja katonai kormányzója hivatalos Facebook-oldalán közölte: a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a térség ellen. A lakosságot arra kérte, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

A támadás különösen érzékenyen érintheti a térség magyar közösségeit, mivel Kárpátalján jelentős számú magyar nemzetiségű lakos él.