Fülöp Attila: Az idén 40 településen 97 lakást adtak át gyermekvédelmi támogatottaknak

Szerző: Gondola

2025. december 16. 10:05

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára bejelentette: 2025-ben 40 településen összesen 97 lakást adtak át a Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési program keretében. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekvédelemből kikerülő fiatalok kedvezményes feltételekkel juthassanak önálló lakhatáshoz.

A programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által létrehozott MR Lakásalap valósította meg a Belügyminisztérium támogatásával.

A támogatottak közé azok a fiatalok kerülhettek be, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, rendelkeznek munkaviszonnyal, és vállalják a kezdeti 10 ezer forintos havi bérleti díj fizetését.

A konstrukció szerint az érintettek öt év elteltével lehetőséget kapnak a lakás tulajdonjogának megszerzésére, ezzel biztosítva a hosszú távú, stabil lakhatást.