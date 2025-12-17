Fülöp Attila: Minden gyermekvédelmi ellátásból kikerülő fiatal számára három évig a képzettségének és adottságainak megfelelő munkalehetőséget biztosítson az állami szektorban

Szerző: Gondola

2025. december 17. 10:05

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy a MÁV-csoport csatlakozott az Apponyi Franciska Programhoz, amelynek célja, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő fiatalok számára stabil munkahelyeket, mentorálást és életpálya-lehetőségeket biztosítson. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy ezeknek a fiataloknak – mindenki máshoz hasonlóan – elsősorban otthonra és munkára van szükségük a kiegyensúlyozott élethez.

A 2023-ban indult program keretében az állam és gazdasági szereplők együttműködésben segítik a fiatalokat abban, hogy képzettségüknek és személyiségüknek megfelelő, hosszú távon megélhetést nyújtó munkahelyet találjanak.

Az együttműködő partnerek köre folyamatosan bővül, a MÁV-csoport mellett többek között rendvédelmi, pénzügyi és szolgáltató szervezetek is részt vesznek a programban.

Fülöp Attila kiemelte, hogy kormányzati döntés értelmében

2026 márciusától az állam kötelezettséget vállal arra, hogy minden gyermekvédelmi ellátásból kikerülő fiatal számára legfeljebb három éven át, képzettségének és adottságainak megfelelő munkalehetőséget biztosítson az állami szektorban, különös figyelemmel azokra, akik nagyobb támogatásra szorulnak.

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója elmondta, hogy az ötvenezer főt foglalkoztató vállalat eddig is nyitott volt azok felé, akik kevesebb eséllyel indultak, de szorgalmukkal és tehetségükkel bizonyítani tudnak. A MÁV kiszámítható életpályát, versenyképes bérezést, teljes körű képzést és támogató közösséget kínál a programban részt vevő fiataloknak, ezzel nemcsak munkahelyet, hanem hosszú távú karrierlehetőséget is biztosítva számukra.