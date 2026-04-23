Ismét itt az aszály, jövő hétig biztosan marad is

2026. április 23. 15:36

A HungaroMet Zrt. szerint jelentős csapadékhiány sújtja a mezőgazdaságot, ami egyre nagyobb problémát okoz.

Az elmúlt időszakban alig esett eső (többnyire 1–5 mm), így a talaj felső rétege kiszáradt, és a mélyebb rétegek nedvessége is csökken.

Emiatt a kapásnövények nem tudnak kikelni a száraz talajban, az őszi vetések (búza, repce) pedig egyre inkább aszályos stressz alá kerülnek, különösen a virágzó repce.

Bár a növények fejlődése eddig előrébb járt a szokásosnál, a növekedés már megtorpant. Az ország nagy részén közepes vagy súlyos aszály alakult ki, ami jelentős terméskiesést okozhat, ha nem érkezik hamar csapadék.

A helyzetet tovább rontja a fagyveszély: már voltak fagykárok a gyümölcsösökben, és a következő napokban is várható lehűlés, akár mínusz 2 fokig.

Az előrejelzés szerint rövid távon marad a száraz idő, érdemi eső leghamarabb a jövő hét elején érkezhet, addig az aszály tovább fokozódik.