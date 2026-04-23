Kétféle embertípus választás előtt és után

Szerző: Molnár Judit

2026. április 23. 19:59

A baloldal ma is azt csinálja, mint kommunista elődeik: azzal vádolnak minket, amit ők maguk csinálnak. Ezt mutatták meg a választások, és azóta az új fejlemények is.

Sok bántó és igaztalan mondatot hallhattunk hosszú évek, de főleg The Man megjelenése óta a túloldali megmondóemberektől. A mostani választás előtti napokban különösen otromba megjegyzéseket öntöttek ránk. Ha pl. egy volt diplomata (!), Szentiványi István Szijjártó Pétert és Orbán Viktort KGBélához hasonlítja, mert szerinte iratokat adtak át az oroszoknak, ez több mint arcátlan. Vagy ha pont Dobrev beszél állampártról egy Fidesz-győzelem esetén, az hiteltelen.

Ha tagadják a háború létét, mint Magyar György ügyvéd vagy Trencsényi Dávid újságíró, az a valóság negligálása, ugyanúgy, mint amikor Pap Réka Kinga a választás előtti napon közölte, hogy „nincs demokratikus választási rendszer és demokratikus alkotmány”. Gergely Zsófia kijelentette, hogy „Szijjártó Lavrovhoz dörgölőzik”. Ez már gusztustalan is. Természetesen csak a Fidesz-kormányok alatt létrejött milliárdosokról beszéltek, de még véletlenül sem említették mondjuk Bige Lászlót vagy Mártha Imrét, akiknek igazán nincs közük a Fideszhez.

Mesterházy az utolsó pillanatig nyomta a mantrákat, pl. hogy „az emberek rosszabbul élnek”, vagy „Magyar Péter reményt jelentene, hogy le lehet váltani Orbán Viktort”. Amikor Magyar Péter már győri kampányában a „rettegő, bukott kormányról” szónokolt, az „aljas és korrupt rendszerről”, „miniszterelnök elvtársról”, arról, hogy „Orbán Viktor behívta az oroszokat”, „a kormány a lopástól megfáradt maffiózókból áll”, hogy „ez a hatalom magyart fordított magyar ellen” (holott ezt ő, M.P. tette!), „akik arany WC-ket építettek maguknak” (nem az ukránokra gondolt véletlenül?), akkor még csak mosolyogtunk, mint a többi, szokásos hülyeségén. De az a mondata, hogy „több ezer kiskorú gyermeket tettek tönkre az általuk kinevezett pedofil rémek”, na azt már nem tudtuk lenyelni.

Aztán eljött a nagy nap, és a gépezet még jobban rákapcsolt. Magyar Péter még 12-én is Orbán Viktort utánozta: „mindenki beszéljen a szomszédjával, és menjenek el szavazni”.

Április 13-án az egykor szebb napokat látott Zárug Péter az ATV-ben közölte, hogy „a Fidesz-vezetés hazudott a saját híveinek a valóságról. Április tizenkettedikének örülni kell, mert letisztult a helyzet”.

Április 14-én Horn Gábor kijelentette, hogy „választási csalás volt az, hogy az ország tele volt Fidesz-üzenetes plakátokkal”. Aztán ezt is mondta: „egy következmények nélküli országban élünk, ezért nem mondott le Orbán Viktor”. Nagy Attila Tibor is erősködött: „Orbán Viktornak ki kellett volna mondania, hogy ’hibáztam, mert súlyos működési zavarok voltak a kormányban, pl. a kórházak ügye’". Majd még ők fogják megmondani, mit tegyen a kormányfő!

Magyar Péter pedig már most bábunak nevezte a köztársasági elnököt a nemzetközi sajtó előtt. 16-án a Kossuth Rádióban közölte, hogy „a kijátszott vagyonokat visszavesszük, a kormány 38 kórházat záratott be, Orbán Viktor a valaha volt legkorruptabb miniszterelnök, Mészáros Lőrinc írni-olvasni sem tud, 300-400 gyerek fagyoskodik”, stb. A többit már az elemzők leírták. És az ember elhűl, hogy miket enged meg magának!

Aztán este újra megnéztük az ATV-t, ahol a Fideszt mélységesen utáló Lachmann Tamás kijelentette: „Amerikában már régen leírták Orbánt”. Honnan tudja? Kétszer is mondta, hogy „a köztársasági elnök mehet a fenébe” (sic!), majd így folytatta: „Sulyok Tamás alkalmatlan és méltatlan volt már alkotmánybírónak is”. Ezt ő állapítja meg? A műsorban szereplő színházigazgató pedig ezt bökte ki: „Trump úgy beszélt Orbánról, mintha meghalt volna”.

Szakonyi Péter ennyire azért nem szokott pimasz lenni: kisnyilasnak nevezte Toroczkait, majd: „mostantól a nép az igazat kapja a közmédiától, ahol a műsorvezetők úgy viselkedtek Magyar Péterrel, mint a kocsmában”. Az eredmény láttán pedig ezt: „nehéz évek lesznek, de Orbán Viktor tette tönkre az országot”. (És ezt az embert hívják állandóan a Hír TV be is!)

Az örökké okoskodó, de főleg szerepelni vágyó Lukácsi Katalin megállapította: „a vidéki polgármesterek rájöttek, hogy nem lehet tovább csinálni a szavazatvásárlást”. Hogy merészelnek bármit állítani, amit nem tudnak igazolni? És Ruszin-Szendi Romulusz asszisztensének a szavazatvásárlási botránya?

Április 16-án utcai plakáton, amelyen Orbán Viktor felhív: Fogjunk össze a háború ellen!, látok ráragasztva egy piros papírt két mondattal:

a/ Semmilyen korosztály számára nem ajánlott!

b/ Félre vezető tartalom!

Ugye milyen értelmes?



A következő napon egy címlapon ezt látom: Az a Juszt László, aki mindig is a szocik mikrofonállványa volt, felcsúti gyávának nevezi Orbán Viktort. Emberek, visszatért a múlt!

Ezekhez képest micsoda különbség a mi miniszterelnökünk és megszólaló munkatársai, pl. Gulyás Gergely vagy egyes parlamenti képviselők emberséges reakciója! Orbán Viktor nem mocskolta a választás estéjén az ellenfelet, hanem kétszer is gratulált neki. Sőt, valódi államférfihez illően magára vállalta a felelősséget: „valamit nem jól mondhattam, ha a másik oldalra több szavazat került. Munkatársaim jól dolgoztak, a felelősség a pártelnöké, az enyém”.

Majd saját letört választóit bátorította: „a Fidesz-szavazók legyenek büszkék a szavazásukra. Mivel döntésük helyes volt, a bántásokat méltón kell elviselni. Ha baj lesz, meg tudjuk védeni az értékeinket. Sok változásra van szükség, mások a viszonyok, tehát más képességű emberekre van szükség.” Ám szerinte a jövő a hazafiaké. Már el is kezdte a munkát a hibák feltárására és a jövőre vonatkozóan is.

És még valami nagyon szép hangzott el 17-én a Kossuth Rádióban Pócs János eddigi parlamenti képviselőtől: „ha Magyar Péternek sikerül minden, amit ígért, megemeljük a kalapunkat. Adja a Jóisten!”

Igen, ők nem csupán elegánsan viselkedtek, hanem valódi hazafiak!