Magyar Péter Robert Ficóval egyeztetett, a Benes-dekrétumok is szóba kerültek
Szerző: Gondola
2026. április 23. 14:36
Magyar Péter telefonon egyeztetett Robert Ficoval a magyar–szlovák kapcsolatokról.
A Tisza Párt közlése szerint Magyar feltételhez kötné a szakpolitikai tárgyalásokat: Szlovákiának vissza kell vonnia a felvidéki magyarokat érintő jogszabályokat, és garanciát kell adnia arra, hogy nem alkalmazzák a Benes-dekrétumokat földelkobzásra.
A felek a párbeszéd folytatását személyesen, egy brüsszeli EU-csúcson tervezik, miközben a Tisza a V4-együttműködés erősítését hangsúlyozza. Kérdés, hogy a szlovák félben mennyire lesz erre fogadókészség, mivel ők a Benes-dekrétumokat az államiságuk alapjának tekintik.
Címkék: