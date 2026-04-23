Magyar Péter Robert Ficóval egyeztetett, a Benes-dekrétumok is szóba kerültek

Szerző: Gondola

2026. április 23. 14:36

Magyar Péter telefonon egyeztetett Robert Ficoval a magyar–szlovák kapcsolatokról.

A Tisza Párt közlése szerint Magyar feltételhez kötné a szakpolitikai tárgyalásokat: Szlovákiának vissza kell vonnia a felvidéki magyarokat érintő jogszabályokat, és garanciát kell adnia arra, hogy nem alkalmazzák a Benes-dekrétumokat földelkobzásra.