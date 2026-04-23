A KDNP-s Rétvári Bence szólalt fel legtöbbször a Parlamentben

A 2022–2026-os parlamenti ciklus felszólalási statisztikái alapján a legaktívabb képviselő Rétvári Bence volt, aki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkáraként 847 alkalommal szólalt fel, összesen több mint 53 órában. Ezzel messze kiemelkedett a mezőnyből.

A második helyen Fónagy János végzett, aki 501 felszólalással és 35 órányi beszédidővel zárta a ciklust. Őt a jobbikos Z. Kárpát Dániel követte, aki 379 alkalommal szólalt fel, és bár kevesebbszer beszélt, mint Fónagy, a felszólalásainak összideje meghaladta a 38 órát.

A listán előkelő helyen szerepel Orbán Viktor is, aki a hetedik legtöbbet felszólaló képviselő volt: 261 alkalommal szólalt fel, összesen mintegy 12 órában.

A rangsor másik végén több olyan képviselő található, akik alig vettek részt a parlamenti vitákban. Három politikus mindössze egyetlen alkalommal szólalt fel:

Csuzda Gábor és Demeter András rövid, körülbelül kétperces bizottsági véleményt ismertettek, míg Stummer János egy egyperces, mentelmi jogával kapcsolatos felszólalást tartott.

Emellett voltak olyan képviselők is, akik egyszer sem szólaltak fel a ciklus során, köztük Kubatov Gábor és Kovács Zsolt, valamint a rövid ideig mandátummal rendelkező Szabó Hajnalka.

A parlamenti ciklus hivatalosan az új Országgyűlés alakuló üléséig tart. Ezt Sulyok Tamás köztársasági elnök a választások után május 9-re hívta össze, ezzel lezárva a 2022–2026-os időszakot.

Az adatok tehát jelentős különbségeket mutatnak a képviselők aktivitásában: míg egyes politikusok több száz alkalommal szólaltak fel, addig mások szinte egyáltalán nem vettek részt a parlamenti vitákban. Kíváncsian várjuk a 2026–2030-as ciklust.