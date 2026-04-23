A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat, a frakció felújított irodaházba költözik

Szerző: Gondola

2026. április 23. 16:36

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat – közölte a választáson nyertes Tisza Párt leendő miniszterelnöke a Facebook-oldalán.

Magyar Péter bejegyzésében azt is írja, hogy a képviselőik nem költöznek be "az ÁVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló" Képviselői Irodaházba. (Ehelyett a Kossuth tér melletti, teljes körűen felújított Szabad György Irodaházba fognak beköltözni, amit most az Országgyűlés Hivatala munkatársai használnak).

Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanebben a témában a Válasz Online-nak adott, tegnap megjelent interjúban szintén az ügynökakták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként.

A fejleményeket természetesen mi is nyomon követjük.