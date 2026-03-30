Már a szüleit is zaklatja Mandiner újságrónőjének a tiszás

Szerző: Gondola

2026. március 30. 06:04

Én ma hivatalosan is feljelentettem Sz.A.t, aki azóta is fenyeget, s teszi ezt a szüleim felé is. Ez utóbbi végképp megengedhetetlen - írja posztjában Gulyás Virág, akire egy agresszív tiszás férfi rárontott és mindezek után meg is fenyegette őt Törökszentmiklóson.

A Mandiner munkatársa a Facebookra feltöltött videójában azt is elmondja, hogy „Én nem szeretnék félelemben élni a saját országomban. Nem szeretném a munkámat úgy végezni, hogy többet azon kelljen izgulnom, hogy ki támad meg”. Gulyás Virág szerint a sajtó- és szólásszabadság nem azt jelenti, hogy ha a kormányt szidod, akkor szabad mindent, de amikor konzervatívként a munkádat végzed, az már propaganda provokálás.

A riporter kitért arra is, hogy ez a támadás nem egyedi eset volt, az elmúlt időszakban ugyanis számos kollégáját érte hasonló atrocitás tiszás provokátorok és politikusok részéről.