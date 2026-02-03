Orbán Viktor: az Európai Néppárt el akarja venni a tagállamok vétójogát és Európát katonai szövetséggé alakítani
Szerző: Gondola
2026. február 3. 04:05
A Tisza tartótisztjei a hétvégén Zágrábban jöttek össze. Itt két célt fogadtak el, ezt el is mondták: a vétójogot Európában meg kell szüntetni, az unióból pedig egy katonai szövetséget kell csinálni – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon közzétett videójához.
"Ezt fogadta el az az Európai Néppárt, aminek a Tisza is tagja. Ez az ő stratégiájuk, ez az ő céljuk. Aki a Néppártnak tagja, az ehhez adja a nevét. Ne legyenek kétségei senkinek: a Tisza ebből ha akarna se tudna kimaradni!" – jelentette ki.
A kormányfő felidézte, hogy a múlt héten Zágrábban tartott az Európai Néppárt vezetői szintű megbeszélést, ahol két döntést hoztak.
"Az egyik, hogy el kell venni a tagállamoknak a vétójogát a brüsszeli döntéseknél, a másik pedig, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani"
– szögezte le.
Hozzátette, ez önmagában nem lenne olyan nagy baj, mert hát döntsenek, amit akarnak.
"A probléma az, hogy a magyar ellenzéknek a legnagyobb pártja, a Tisza az Európai Néppárthoz tartozik. Ez a döntés meg fog jelenni Magyarországon is. Akármit is mond a Tisza, az igazság az, hogy el akarják venni a vétójogunkat, ehhez megtalálták a külügyminiszter-jelöltjüket is. A Szijjártó az inkább levágatja a fejét, semhogy föladjon bármit, egy jottányit is a nemzeti érdekekből. De hát a Tisza által hozott, Brüsszelből vagy Londonból hazahozott lobbisták azok nem is akarnak, de nem is tudnak nemet mondani egy ilyen helyzetben" – hangsúlyozta a videóban Orbán Viktor.