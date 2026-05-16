Havasi Bertalan kicsinyesnek nevezte Magyar Pétert

Szerző: MTI

2026. május 16. 22:05

Kicsinyesnek nevezte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára a miniszterelnököt, miután Magyar Péter felmentette pozicíójából. Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke a Fidesz szavazóit arra szólította fel, hogy ne szégyelljék magukat, és ne járjanak lehajtott fejjel.

Havasi Bertalan - akit a miniszterelnök szombaton mentett fel - az MTI-hez eljuttatott állásfoglalásában egyebek mellett kitért arra, hogy

a végkielégítése nem több tízmillió forint, hanem a családi adókedvezménnyel együtt az 1,3 millió forintos fizetésének hathavi összege.

Azt írta, nemcsak neki fogják ezt kifizetni, hanem a többi már "megalázott vagy megalázandó közszolgának is" az utolsó fillérig, ami jár. "És azt majd mi magunk eldöntjük, nem, nem Te, Peti, és nem is Te, Gergő (!), hogy mire fordítjuk, és ha jónak látjuk, beszámolunk róla a nyilvánosságnak" - írta, megjegyezve, "gondolom - velem együtt - legtöbben a családjuk megélhetésére". Havasi Bertalan felidézte, hogy

Magyar Péter "fideszes miniszterfeleségként" állami állásokban havi milliókat és több tízmilliós végkielégítéseket kapott.

A korábbi helyettes államtitkár úgy fogalmazott: "Kicsinyes vagy és tájékozatlan. Alkalmatlan".

Havasi Bertalan azt is megjegyezte, a miniszterelnök elfelejtette a felmentése előtt módosíttatni a törvényt, ami a felmentett közszolgák juttatásait szabályozza.

Havasi Bertalan a Fidesz szavazóinak az írta: nem mindig kormányoztak jól, "szarul" kommunikáltak, egyesek közülük le is buktak és az igazságszolgáltatás elé kerültek, amit nagyon helyesnek nevezett.

Ugyanakkor a

politikai közösségük 99,95 százaléka tisztességes, becsületes ember, rendesen és nagyon sokat dolgozott.

"Ne szégyelljétek. Ne járjatok lehajtott fejjel! Ti vagytok a nemzeti oldal! És tartsatok ki, szerveződjetek, álljatok ki magatokért, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb a Fidesz (párt és a Fidesz frakció) is összeszedi magát, és kiáll majd mellettetek."

Hajrá Fidesz, Hajrá Orbán Viktor! - zárt állásfoglalását Havasi Bertalan.

Szombaton délelőtt a miniszterelnök személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait a Miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban, és az épület tetőteraszán összefutott Havasi Bertalannal, Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkárával,

őt "korunk Bibó Istvánjának" nevezte, mondván "tartja a frontot".

A gatyámnál fogva kilógathatsz, nagyobb lenne a látvány - mondta a miniszterelnöknek Havasi Bertalan, amire azt a választ kapta Magyar Pétertől, hogy ezt nem tervezte, majd amikor a kormánytagok felmentési pénze került szóba, a miniszterelnök azt közölte, "találkozunk a bíróságon".